Apple steht vor einem wichtigen Führungswechsel. Zum 1. September 2026 übernimmt John Ternus die Konzernspitze, während Tim Cook als Executive Chairman an Bord bleibt.Ternus übernimmt die Führung Mit John Ternus bekommt Apple einen neuen CEO aus den eigenen Reihen. Der langjährige Manager kennt den Konzern, die Produktkultur und die internen Abläufe sehr genau. Für Anleger ist das zunächst ein Signal der Kontinuität. Apple setzt nicht auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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