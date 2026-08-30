Bei Silber ging es in den vergangenen Wochen ordentlich nach oben und am Freitag stand der Preis zwischenzeitlich sogar wieder bei mehr als 71 US$. Lange konnte sich das Edelmetall dort allerdings nicht halten. Nach der Rede von Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole kamen die US-Renditen wieder in Bewegung und Silber gab einen größeren Teil des vorherigen Anstiegs direkt wieder ab. Fallende Renditen haben Silber ordentlich geholfen Ein wichtiger Teil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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