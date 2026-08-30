Die CTS Eventim-Aktie hat in diesem Jahr bislang wenig Freude bereitet. Rund -23% ihres Wertes hat sie seit Jahresbeginn eingebüßt. Und das, obwohl das operative Geschäft weiter wächst. Nach den jüngsten Halbjahreszahlen stellt sich deshalb die Frage: Sind die aktuellen Kurse um 60 € gute Kaufkurse? Das Geschäft läuft besser als der Kurs Am vergangenen Freitag ging die CTS Eventim-Aktie mit 59,55 € aus dem Handel. Damit hat sie sich zwar deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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