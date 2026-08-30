Ethereum Kurs: BlackRock kauft zehn Tage am Stück, obwohl der Einstand bei 3.060 Dollar liegt

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BlackRock sitzt bei Ethereum auf einem Buchverlust, denn der Fonds kaufte seine Bestände laut Arkham im Schnitt bei rund 3.060 Dollar. Der Ethereum Kurs liegt am Freitag bei 2.477 Dollar und damit deutlich darunter. Trotzdem hat der Vermögensverwalter neun Handelstage in Folge nachgelegt, rund 1,02 Milliarden Dollar allein in dieses eine Produkt. Wer so kauft, rechnet offensichtlich nicht mit der nächsten Woche, sondern mit dem übernächsten Zyklus. Für Privatanleger bleibt die unbequeme Frage, wie viel Luft ein Vermögenswert von 300 Milliarden Dollar überhaupt noch hat.

Ethereum Kurs im Test, was die Zahlen der letzten Tage zeigen

Von 1.910 Dollar am 17. August ging es bis Freitag auf 2.477 Dollar, ein Wochenplus von rund 5 Prozent bei einem Minus von 0,5 Prozent in 24 Stunden. Am Donnerstag nahmen die US Spot ETFs 225,8 Millionen Dollar auf, laut KuCoin der höchste Tageswert seit zehn Monaten, davon 56,2 Millionen über Fidelitys FETH.

Seit dem 17. August summieren sich die Zuflüsse laut CryptoBriefing auf 1,42 Milliarden Dollar, verteilt auf zehn Handelstage ohne einen einzigen Abfluss. Fast drei Viertel davon entfielen auf BlackRocks ETHA. Insgesamt verwalten diese Fonds inzwischen mehr als 15,2 Milliarden Dollar an Nettovermögen. Bei Bitcoin riss die Serie am 28. August mit Abflüssen von 202 Millionen Dollar, womit Ethereum an diesem Tag mehr frisches Geld anzog als der größere Rivale.

Kurzfristig entscheidet die Zone um 2.431 Dollar, denn sie hat den Rückgang der letzten Tage jedes Mal gestoppt. Bricht sie, folgen als nächste Auffanglinien 2.248 und 2.154 Dollar. Nach oben scheitert der Kurs seit Tagen an 2.500 Dollar, weil viele Anleger dort Kasse machen. Die Erholung des Augusts bleibt intakt, solange diese Linien halten. Selbst im besten Fall bleibt damit eine Rendite im zweistelligen Prozentbereich.

Was der Ethereum Kurs nicht mehr hergibt, Pepeto (PEPETO) und ein Presale mit fertigen Produkten

Zweistellig bei 300 Milliarden Dollar Bewertung, das ist die Obergrenze, für die BlackRock gerade zehn Tage Geduld bezahlt. Presales stehen auf der anderen Seite dieser Rechnung, dort entscheidet allein der Einstiegspreis über das Ergebnis. Ein Name taucht in dieser Größenordnung seit Wochen immer wieder auf.

Die Zahlen erzählen die Geschichte, bevor ein Analyst überhaupt etwas sagen muss. Mehr als 10,38 Millionen Dollar wurden bereits eingesammelt, und über 40.000 Wallets sind an dem Verkauf beteiligt. Jede Runde füllt sich schneller als die vorherige, und jede Runde kostet mehr als die Runde davor. Wer früher eingestiegen ist, hält seine Token deshalb zu einem Preis, den der Markt nach dem Listing nicht mehr anbieten wird.

Die meisten Meme Coins nutzen die Blockchain eines anderen Projekts und belassen es dabei. Pepeto ist ein Meme Coin auf Ethereum, dessen Produkte bereits laufen. Pepeto betreibt eine dezentrale Börse ganz ohne Handelsgebühren, eine Bridge, die Token über mehrere Netzwerke verbindet, und einen Screener, der Risiken erkennt, bevor ein Käufer sich festlegt. Zum Team gehören der Entwickler, der den ursprünglichen Pepe Token begleitet hat, und ein Mitgründer mit direkter Erfahrung bei Binance Listings. Für Sicherheit sorgt die Prüfung durch SolidProof, die den kompletten Code der Smart Contracts schon vor dem Verkaufsstart kontrolliert und bestätigt hat.

Die Struktur begünstigt die Halter und nicht die Insider. Käufer im Presale erhalten ihre Token mit klaren und öffentlich einsehbaren Sperrfristen, ohne verstecktes Team Wallet und ohne heimliche Freigabe. Das Angebot ist fest begrenzt, und wöchentliche Verbrennungen verringern die Menge im Umlauf noch weiter. Diese Konstruktion belohnt langfristige Halter und bestraft schnelles Abstoßen, also genau das, was Käufer vor einem großen Börsenlisting sehen wollen.

Fazit

Der Ethereum Kurs kann weiter steigen, doch die Größenordnung setzt dem Ergebnis klare Grenzen. Deshalb lohnt der Blick auf Projekte, die noch am Anfang ihrer Bewertung stehen. Die bereits laufende Infrastruktur von Pepeto deutet nach dem Listing in Richtung der oberen Ränge der großen Kryptolisten. Und der entscheidende Punkt bleibt, dass der exklusive Presale Einstieg von heute später nicht noch einmal angeboten wird, während der Abstand zum erwarteten Listingpreis genau jetzt am größten ist. Wer eine frühe Position mit großem Spielraum sucht, findet ihn nicht mehr, wenn die Runde geschlossen ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bewegt ETH in den kommenden Wochen?

Entscheidend ist die Unterstützung bei 2.431 Dollar, darunter warten 2.248 und 2.154 Dollar. Nach oben blockiert die Marke von 2.500 Dollar, gestützt wird der Kurs von 1,42 Milliarden Dollar an ETF Zuflüssen.

Was macht Pepeto zum meistbeachteten Presale des Jahres 2026?

Pepeto läuft bereits mit fertigen Produkten, einer eigenen Börse ohne Gebühren, einer Bridge über mehrere Netzwerke und Verträgen, die SolidProof freigegeben hat. Über 40.000 Wallets haben zum Kurs von 0,000000188 Dollar zugegriffen, und wer nachziehen will, findet den Zugang auf der offiziellen Pepeto-Website.