Quantencomputer sind noch keine akute Gefahr. Doch laut DZ Bank könnten langfristig Millionen Bitcoin exponiert sein. Besonders brisant: Verlorene Coins lassen sich kaum schützen. Quantencomputer gelten noch als Zukunftstechnologie. Langfristig könnten sie jedoch die Sicherheitsarchitektur des Internets und damit auch Bitcoin verändern. Darauf weist Jonathan Osswald, Analyst bei der DZ Bank, hin. Betroffen wären neben Kryptowährungen auch Online-Banking, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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