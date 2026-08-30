Krypto News: Dogecoin steigt 34 Prozent und scheitert trotzdem, was der 200-Tage-Durchschnitt jetzt verrät

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Bitcoin durchbricht 80.000 Dollar zum ersten Mal seit Mai, und Dogecoin antwortet mit einer 34-Prozent-Rallye, die an einer einzigen technischen Linie endet. Der 200-Tage-Durchschnitt bei 0,095 Dollar stoppt den Anstieg und wirft den Kurs auf 0,085 Dollar zurück. Die Krypto News dieser Woche zeigt ein klares Bild: selbst 34 Prozent reichen nicht, wenn der Chart blockiert. Bitcoin-ETFs ziehen in einer Woche 1,92 Milliarden Dollar an, der stärkste Zufluss seit zehn Monaten, doch Altcoins wie Dogecoin profitieren nur kurz. DOGE steht 88 Prozent unter seinem Allzeithoch, und ein Verdoppler kostet Monate. Die Renditen, die im letzten Zyklus verändert haben, kamen aus Positionen vor dem ersten Listing. Dort liegt gerade ein Presale, den der breite Markt noch nicht einpreist.

Krypto News: Bitcoin bricht 80.000 Dollar, Dogecoin prallt am 200-Tage-Durchschnitt ab

Bitcoin überschritt am 27. August die 80.000-Dollar-Marke zum ersten Mal seit Mai 2026, getrieben von institutionellen Zuflüssen. Spot-Bitcoin-ETFs zogen in der Woche bis zum 21. August netto 1,92 Milliarden Dollar an, wie Bloomberg berichtete, der stärkste wöchentliche Zufluss seit Oktober 2025. Über 4 Milliarden Dollar an Short-Positionen wurden in wenigen Tagen liquidiert, was den Anstieg beschleunigte. Die Gesamtmarktkapitalisierung stieg über 2,7 Billionen Dollar.

DOGE reagierte mit 34 Prozent in einer Woche und erreichte kurzzeitig 0,10 Dollar. An der 200-Tage-EMA bei 0,095 Dollar endete die Rallye abrupt. Der Kurs fiel 15 Prozent zurück auf 0,085 Dollar, wie CoinMarketCap zeigt. Der 21Shares Dogecoin ETF existiert seit Januar 2026, doch die kumulierten Zuflüsse bleiben bei mageren 12 Millionen Dollar. Ohne Volumen hinter dem ETF fehlt DOGE der institutionelle Rückenwind, den Bitcoin gerade erlebt.

Das Allzeithoch von 0,7316 Dollar liegt über 700 Prozent entfernt. Die Marktkapitalisierung von 13 Milliarden Dollar müsste sich versiebenfachen, um diesen Bereich auch nur zu berühren. Das Analysten-Ziel von 0,12 bis 0,15 Dollar bedeutet 40 bis 75 Prozent, und dafür vergehen Quartale an Wartezeit. Dogecoin lief einmal von unter einem Cent auf 90 Milliarden Dollar, doch diese Rechnung wiederholt sich nicht von 0,085 Dollar und 13 Milliarden aus. Die Multiplikatoren des letzten Zyklus lagen woanders, in der Phase vor dem ersten Listing, als es keinen Chart gab, an dem sich jemand orientieren konnte.

Pepeto: Börse und Scanner live, Binance-Listing rückt näher

DOGE schafft es trotz 34 Prozent Rallye nicht über seinen 200-Tage-Durchschnitt, weil 13 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung jeden Prozentpunkt schwer machen. Genau das zeigt, wo das eigentliche Potenzial liegt: im Presale-Stadium, bevor eine Börse den Preis bestimmt.

Pepeto ist ein Meme-Coin-Presale vom Erbauer, der den originalen Pepe auf 11 Milliarden Dollar geführt hat, konzipiert, um diesen Lauf zu wiederholen, und diesmal steht eine komplette Börse unter dem Token. Diese Verbindung aus Meme-Energie und fertigem Produkt gab es im letzten Zyklus nicht. Dogecoin reitet die Rallye, doch Pepeto wird noch vor seiner eigenen Rallye bepreist, und dieser Unterschied ist der gesamte Handel.

Die Zahlen, die die Krypto News bisher ignoriert: Pepe erreichte seinen Höchststand bei 0,00002803 Dollar mit 420 Billionen Token und ohne ein Produkt. Eine Wiederholung dieses Hochs vom frühen Presale-Stadium entspricht annähernd dem 150-Fachen. Die Geschichte zeigt, dass Meme-Coins mit einem echten Auslöser alte Höchststände brechen. Dieses Projekt startet mit dem Auslöser bereits eingebaut.

Die Produkte untermauern das: ein Scanner, der jeden Token auf geleerte Wallets, versteckte Gebühren und gefälschtes Angebot durchkämmt, gebührenfreie Swaps und eine kostenlose Bridge über Ethereum, Solana und BNB. 10,38 Millionen Dollar sind eingegangen, während der Markt in extremer Angst stand. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde. Jede gefüllte Runde bringt das Binance-Listing näher und setzt den Preis der nächsten Stufe höher. Wer diese Stufe verpasst, kauft teurer ein.

Fazit

Dogecoin zeigt 34 Prozent Plus und scheitert trotzdem am 200-Tage-Durchschnitt. Das ist die Realität von Large Caps. Pepeto braucht kein Chartsignal, es braucht ein Listing, und 10,38 Millionen Dollar zeigen, dass tausende Anleger die gleiche Rechnung gemacht haben. Die Stufen verkaufen schneller als die vorherigen, der Pepe-Mitgründer steuert den Build, und SolidProof hat alles geprüft. Die nächste Stufe wird teurer, und wer wartet, verschenkt den Abstand. Die aktuelle auf der offiziellen Pepeto-Website ist die günstigste, die es noch gibt.

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Häufig gestellte Fragen

Wohin zeigt Dogecoin nach der 34-Prozent-Rallye?

Dogecoin stieg 34 Prozent auf 0,10 Dollar, scheiterte am 200-Tage-Durchschnitt bei 0,095 Dollar und handelt bei 0,085 Dollar. Das Allzeithoch bei 0,7316 Dollar liegt über 700 Prozent entfernt.

Warum ist der Pepeto-Presale-Preis jetzt am niedrigsten?

Jede ausverkaufte Stufe setzt den Preis höher, und das Binance-Listing beendet den Presale vollständig. 10,38 Millionen Dollar sind drin. Aktuelle Konditionen auf der offiziellen Pepeto-Website.