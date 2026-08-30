XRP Kurs fällt auf 1,39 Dollar, während 110 Millionen Dollar in die XRP ETFs fließen

Anzeige / Werbung

Der XRP Kurs verliert fünf Prozent auf 1,39 Dollar, während die amerikanischen Spot ETFs gleichzeitig ihre stärkste Woche des Jahres verbuchen. Bis zum 28. August flossen 110,49 Millionen Dollar in diese Fonds, mehr als das Doppelte des bisherigen Jahresrekords. Der Kurs zeigt davon nichts und liegt rund acht Prozent unter dem Hoch bei 1,66 Dollar. Wir zeigen, welche Marken jetzt halten müssen, was die Zuflüsse verraten und wo ein Einstieg heute noch vor dem ersten Chart offen steht.

XRP Kurs unter Druck, während die Spot ETFs 110 Millionen Dollar einsammeln

Die amerikanischen Spot ETFs auf XRP sammelten in der Woche bis zum 28. August 110,49 Millionen Dollar ein, den stärksten Wert des Jahres, wie Yahoo Finance berichtet. Damit steigen die Zuflüsse seit dem Start auf 1,66 Milliarden Dollar. Am 28. August kamen 26,2 Millionen Dollar herein, während aus den Bitcoin Fonds 201,81 Millionen Dollar abflossen. Die Fonds kaufen also in die Schwäche hinein, statt der Stärke zu folgen.

Der Kurs erzählt eine andere Geschichte, denn XRP notiert bei 1,39 Dollar, fünf Prozent tiefer als am Vortag, wie Coinpedia schreibt. Die Marke von 1,43 Dollar wurde nach unten durchbrochen und wirkt jetzt als Widerstand, darunter rückt 1,30 Dollar in den Blick. Auf Wochensicht steht ein Minus von 7,8 Prozent, nachdem der Anstieg an 1,66 Dollar scheiterte. Am 1. September gibt Ripple zudem eine Milliarde XRP aus dem Treuhandkonto frei, was das Angebot kurzfristig erhöht.

Die Grenze bleibt die Größe, denn eine Verdopplung verlangt bei diesem Wert zweistellige Milliardenbeträge an frischem Kapital. Deshalb richtet sich der Blick vieler Anleger dorthin, wo ein Einstieg noch vor dem ersten Chart möglich ist.

Pepeto, der Vorverkauf, den keine XRP Kurs Prognose auf dem Schirm hat

Prognosen für XRP stützen sich auf zwölf Jahre Kursdaten und auf Zuflüsse, die jede Woche gemeldet werden. Was solche Modelle nicht abbilden, ist der Teil des Marktes, der noch gar keinen Chart besitzt. Genau dort steht derzeit Pepeto.

Eines schreibt kein Modell in eine Prognose, nämlich dass die größten Gewinne im Kryptomarkt entstehen, bevor es überhaupt einen Chart zum Auswerten gibt. Die Modelle können XRP bewerten, weil ihnen zwölf Jahre Historie vorliegen. Die Wallets, die aus XRP ein Vermögen für Generationen gemacht haben, warteten nie darauf. Sie kauften, als das Projekt nur eine Idee war, in einer Phase, die kein Modell sehen kann.

Dieser blinde Fleck in jeder Prognose ist der Ort, an dem Pepeto heute steht, früh und weiterhin zum exklusiven Vorverkaufspreis von 0,000000188 Dollar. Der Markt beginnt das zu verstehen. Alle sprechen davon, den nächsten Shiba Inu zu erkennen, doch fast niemand tut es, solange der Einstieg offen ist, weil der Moment sich immer zu früh anfühlt. Shiba Inu bescherte frühen Wallets Ergebnisse, die keine Prognose für einen großen Coin erreicht hätte, und wer zwei Tage später kam, zahlte einen anderen Preis. Pepeto steht an derselben Stelle dieser Abfolge, und über 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingezahlt.

Der Unterschied ist, dass dieses Projekt den Moment überdauern soll, an dem Shiba Inu scheiterte, denn als die Begeisterung nachließ, hielt nichts den Kurs und 93 Prozent des Wertes verschwanden. Pepeto arbeitet weiter, wenn die Schlagzeilen aufhören, weil Angriffsmuster auffallen, bevor jemand Kapital einsetzt, und drei Ketten über einen kostenlosen Tausch handelbar sind. Sicherheit kommt dabei von SolidProof, denn die Prüfer haben den kompletten Code kontrolliert und freigegeben, bevor der erste Käufer eingestiegen ist. Ein früherer Binance Manager führt die Börse, der Mitgründer von Pepe steuert die Entwicklung, und jede gefüllte Runde hebt den Preis.

Fazit

Der XRP Kurs steht nach einer Rekordwoche bei den Spot ETFs unter Druck, während die Nachfrage der Institutionen zunimmt. An einem Punkt ändert das nichts, denn ein Wert dieser Größe kann nicht liefern, was ein Einstieg zum Vorverkaufspreis noch offen lässt. Wenn die nächste Kursmarke fällt, bringen alle Portale dieselbe Schlagzeile, doch der größere Hebel liegt heute im Vorverkauf, vor der ersten Notierung. Dieses Ziel ist nicht aus der Luft gegriffen, denn der ursprüngliche Pepe Coin hat diesen Höchststand bereits erreicht. Pepeto setzt funktionierende Werkzeuge auf ein Fundament, das das Original nie hatte. Diese Tür schließt sich an dem Tag, an dem die Notierung einen deutlich höheren Preis festschreibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Warum fällt XRP trotz der Rekordzuflüsse in die ETFs?

XRP fiel auf 1,39 Dollar, weil die Marke von 1,43 Dollar nicht hielt und Anleger nach dem Anstieg bis 1,66 Dollar Gewinne mitnahmen, während die Fonds 110,49 Millionen Dollar einsammelten.

Warum beobachten Analysten Pepeto neben XRP?

Analysten beobachten Pepeto, weil der Vorverkauf einen Einstieg vor der Notierung bietet, während ein Wert dieser Größe nur begrenzte Spielräume hat. Im Vorverkauf liegen bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar, und SolidProof hat den Code geprüft. Weitere Angaben finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.