Krypto News: Dogecoin schließt den besten Monat 2026 ab und fällt trotzdem unter 0,085 Dollar

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Dogecoin beendet den August mit 21,4 Prozent Plus, dem stärksten Monat seit Juli 2025. Trotzdem notiert der größte Meme-Coin am 29. August bei nur noch 0,084 Dollar und liegt vier Prozent unter dem Vortag. Der neue Notenbankchef hat in Jackson Hole vor weiter hoher Inflation gewarnt, Bitcoin rutschte unter 77.000 Dollar, und Positionen im Wert von fast einer halben Milliarde Dollar wurden liquidiert. Die Krypto News dieser Woche zeigen damit zwei Seiten derselben Medaille, einen starken Monat und eine Marke bei 0,10 Dollar, an der die Käufer gescheitert sind. Dieser Artikel ordnet die Zahlen ein und zeigt, warum viele Anleger jetzt gezielt in sehr frühen Projekten suchen.

Krypto News zu Dogecoin: Bester Monat 2026 endet mit Rücksetzer

Dogecoin hat im August 21,4 Prozent zugelegt und verzeichnet damit die beste Monatsperformance des Jahres. Laut U.Today zeigen CryptoRank-Daten, dass der gesamte Anstieg in der zweiten Monatshälfte stattfand. In der Spitze erreichte der Coin 0,0996 Dollar und kam der psychologisch wichtigen 0,10-Dollar-Marke sehr nahe. Dort drehte der Kurs und gab einen Teil der Gewinne ab. Für den größten Meme-Coin nach Marktkapitalisierung war es die stärkste Monatsbilanz seit Juli 2025.

Aktuell notiert Dogecoin laut CoinDesk bei 0,084 Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 13,2 Milliarden Dollar, Rang zwölf im Gesamtmarkt. Auf Jahressicht steht Dogecoin trotz des starken Monats 28 Prozent im Minus, und das Jahreshoch bei rund 0,1551 Dollar liegt deutlich über dem aktuellen Kurs. Im Chart erkennen Analysten eine bullische Flagge, deren Ausbruch über 0,090 Dollar ein Ziel bei 0,115 Dollar eröffnet, ein potenzieller Anstieg von rund 36 Prozent. Vom Allzeithoch bei 0,7376 Dollar aus dem Mai 2021 bleibt der Kurs 89 Prozent entfernt.

Der Rücksetzer hatte einen klaren Auslöser, denn Warsh stellte das Inflationsziel von zwei Prozent in den Vordergrund. Die am Markt eingepreiste Chance auf einen höheren Leitzins im September stieg von 35 auf 60 Prozent. Allein bei Dogecoin wurden in 24 Stunden 268 Millionen Dollar an Long-Positionen aufgelöst. Dogecoin ist einst von Bruchteilen eines Cents auf eine zweistellige Milliardenbewertung gestiegen, und genau das lässt sich aus 13 Milliarden heraus kaum wiederholen. Deshalb suchen immer mehr Anleger jetzt nach Projekten, die noch ganz am Anfang stehen.

Pepeto (PEPETO): Der Coin, den die Krypto News noch nicht auf dem Radar haben

Aus 13 Milliarden Dollar Bewertung fällt jede Verdopplung schwer, denn der Markt müsste Kapital in Milliardenhöhe nachschieben. Anleger suchen deshalb die Phase, in der Dogecoin selbst noch niemand kannte, als kleine Beträge genügten, um große Positionen aufzubauen. Pepeto steht genau in dieser frühen Phase, und hier ist der Grund.

Pepeto trägt exakt 420 Billionen Token, dieselbe Menge, mit der Pepe einen Kurs von 0,00002803 Dollar erreicht hat. Gebaut wurde das Projekt vom Schöpfer von Pepe selbst, nur liefert diese Version eine funktionierende Börse statt eines reinen Tokens. Die Börse bewertet jeden Token vor dem Handel und erkennt Betrugsfälle, die bis zur Kontoleerung normal aussehen.

Bei einem Vorverkaufspreis von 0,000000188 Dollar entsprechen 5.000 Dollar rund 26,6 Milliarden Token, eine Position, die nach dem Listing ein Vielfaches kosten würde. Pepe erreichte sein Niveau ohne ein einziges fertiges Produkt. Pepeto hat die Produkte bereits. Der Scanner meldet versteckte Ausstiegsfallen und gefälschte Liquiditätspools in einer Sprache, die auch Einsteiger sofort verstehen. PepetoSwap wickelt jeden Handel kostenlos ab, und Überweisungen zwischen Blockchains kommen ohne Abzug an.

Sicher ist der Vorverkauf, weil SolidProof jede Zeile des Vertragscodes vor dem Start geprüft und freigegeben hat, eine Absicherung, die in diesem Marktsegment selten ist. Den Weg zur Notierung verantwortet ein Fachmann mit eigener Binance-Erfahrung, und genau diese Kombination aus geprüftem Code und Listing-Kompetenz zieht das Kapital an. Das Kapital im Vorverkauf ist auf über 10,38 Millionen Dollar angewachsen, und jede gefüllte Stufe hebt den Boden. Der Einstieg bei Pepeto steht jetzt offen. Nach dem Listing kauft derselbe Betrag deutlich weniger Token, und genau dieser Preisunterschied macht den heutigen Moment so entscheidend.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen einen starken Dogecoin-Monat und einen Markt, der nervös auf jede Zinsmeldung reagiert. Im letzten Zyklus haben viele zugesehen, während andere früh eingestiegen sind und profitiert haben. Diesmal steht die Tür bei Pepeto noch offen. Die Runden schließen schneller, die Binance-Notierung rückt näher, und mit jedem abgeschlossenen Verkaufsabschnitt steigt der Preis. Genau jetzt fällt die Entscheidung, die den Unterschied ausmacht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die wichtigsten Dogecoin-Nachrichten Ende August 2026?

Dogecoin schließt den August mit 21,4 Prozent Plus als besten Monat 2026 ab. Der Kurs liegt bei 0,084 Dollar, nachdem Käufer an der 0,10-Dollar-Marke gescheitert sind. Fed-Chef Warsh löste den Rücksetzer mit restriktiven Aussagen aus.

Warum steht Pepeto im Fokus der Analysten?

Pepeto bietet 420 Billionen Token, dieselbe Menge wie Pepe, diesmal mit einer laufenden Börse und einem Vorverkaufspreis weit unter dem Listing-Kurs. Über 10,38 Millionen Dollar sind eingesammelt. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.