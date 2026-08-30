München (ots) -Das war ein echt hartes Stück Arbeit für den Basketball-Welt- und Europameister! Erst in der Overtime besiegt das deutsche Team die zuvor ungeschlagenen Polen in Danzig mit 96:94. Im entscheidenden Moment war es einmal mehr Kapitän Dennis Schröder, der das Foul selbst zog und von der Freiwurflinie eiskalt blieb. Bitter für Deutschland: Im 4. Viertel räumte Isaac Bonga beim Versuch eines Rebounds Teamkollege Oscar da Silva ab, der daraufhin mit Platzwunde im Gesicht behandelt werden musste.Die DBB-Männer beenden ihr Sommer-Länderspielfenster mit vier Siegen aus vier Spielen sowie dem Titel im Supercup. In der Tabelle der WM-Quali steht Deutschland bei 15 Punkten nach 8 Spieltagen auf Platz 3, hinter Tabellenführer Kroatien und Polen. MagentaSport-Experte Alex Vogel findet das Sommerfenster "sehr positiv. Natürlich nicht in gesamter Besetzung ohne die Wagner-Brüder, ohne (Isaiah) Hartenstein, der immer noch fehlt. Du gewinnst Spiele, du gewinnst sie größtenteils souverän, heute etwas glücklich." Das nächste WM-Quali-Fenster startet mit dem Spiel in Lettland (27.11.) und am 30. November ist das Rückspiel gegen Polen - live bei MagentaSport!Für die DBB-Frauen wird es erst jetzt so richtig entscheidend. Ab Freitag beginnt die Heim-WM in Berlin. Zuletzt stießen auch die WNBA-Spielerinnen Leonie Fiebich, Frieda Bühner sowie Nyara Sabally zum Team. Alle Spiele des DBB-Teams und alle wichtigen Partien sowie exklusive Einblicke hinter die Kulissen des deutschen Teams gibt es bei MagentaSport und MagentaTV ab dem 04. September.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Aussagen vom WM-Qualifikationsspiel der Männer in Polen. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Am Freitag startet die Frauen-Basketball-WM aus Berlin bei MagentaSport und MagentaTV, mit allen Spielen des deutschen Teams und allen Entscheidungsspielen. Für die Mannschaft von Bundestrainer Olaf Lange steht ab 17.15 Uhr das Duell mit Spanien an. Bereits ab 13.45 Uhr trifft die USA auf China.WM-Qualifikation, Männer: Polen - Deutschland 94:96 (OT) - "Etwas glücklich", aber alle 4 Sommer-Spiele gewonnen!Top-Start! Isaac Bonga versenkt gleich zu Beginn direkt einen Dreier! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Nno1TlE5UU0razk3Q1dPVGMxV0J0QUdOSE9FNkhrSGRMUGlQSXJEK3hyYz0=Super-Run von Deutschland im 1. Viertel, vollendet mit einem satten Dreier von Maodo Lô. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=NEpuL1VxdHIxeWlTVG13bEg2Qll2ck1NSlF0VTNheUVXOWNieEs5M3o5ND0=JT gegen alle! Johannes Thiemann mit dem Eurostep und den Punkten für Deutschland. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=NFpNb1MyNENza1M1dURuRUZzVnpFL3d2VVE5L3BKVUhxaURZZUJ0SkRBdz0=Autsch! Isaac Bonga vergibt die Punkte - und trifft dabei auch noch Teamkollege Oscar da Silva mit dem Ellenbogen im Gesicht. Der Münchner muss mit Platzwunde behandelt werden. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=eTk1VzRZdVl2OG5ZSjZwVXpkS0dueHZkYVNlZDdVYjAxcWMxYzNkbmJOUT0=Eiskalt! Dennis Schröder zieht kurz vor Ende der Overtime das Foul selbst und verwandelt die fälligen Freiwürfe zum 96:94-Sieg für Deutschland! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=TFowTFpJdEZZTWppU21zVkZyTVRuRjhZRklVZWlDbEFUVS92eDdDU3dGRT0=Geschafft! Deutschland bezwingt die zuvor ungeschlagenen Polen! Der Clip zu den Szenen nach Spielende: clipro.tv/player?publishJobID=bzR4RFM0VTl5WGJjRDhxY0ovdHJKYWRUdHA4K001MGtEWkhUcllUanBlcz0=Alex Vogel, MagentaSport-Experte, in das Halbzeit über das Kontaktverbot der WNBA, das besagt, dass Nationaltrainer und Verband vor dem offiziellen WNBA-Abstellungstermin keinerlei Kontakt zu einer vorzeitig nach Deutschland gereisten Spielerin haben dürfen - in diesem Fall Nyara Sabally - um Sperren wegen einer vermeintlich verfrühten Abstellung zu verhindern und darüber, wie wichtig die Spielerinnen aus der WNBA sind: "Sie sind unabdinglich. Das braucht die deutsche Mannschaft. Gerade ohne Satou Sabally, die verletzungsbedingt fehlt, sind Nyara Sabally und Leo Fiebich Must-Haves in dieser Mannschaft, um um eine Medaille kämpfen zu können. Das ist wahnsinnig kompliziert, weil die Mannschaft in dieser Konstellation noch keinen Rhythmus hat aufnehmen können. Die Regeln sind teilweise absurd. Dieses Nichterlauben des Kontakts ist in meinen Augen absoluter Wahnsinn. Aber wir kennen das aus der NBA, wo es ähnliche Parallelen gibt, wo es auch schon Probleme gegeben hat. Aber diese Mannschaft braucht Nyara Sabally und Leo Fiebich, die auch nach Pause ein überragendes Comeback in der WNBA gefeiert hat, mit 20 Punkten und dem Gamewinner bei ihrem Comeback. Wenn die beiden dabei sind, wenn die beiden der Mannschaft Rhythmus geben, die Mannschaft Rhythmus in dieser Konstellation findet, ist das eine extrem gute Mannschaft." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=YVcyUDhVVUZVUnh6Z2dmOFN6aUkvYnNydmlHWmxENDVuZzBTQ1FiWUhYMD0=Alex Vogel, MagentaSport-Experte, zum Sommerfenster der Männer, in dem sie alle Spiele gewonnen haben: "Das ist sehr positiv. Natürlich nicht in gesamter Besetzung ohne die Wagner-Brüder, ohne (Isaiah) Hartenstein, der immer noch fehlt. Du gewinnst Spiele, du gewinnst sie größtenteils souverän, heute etwas glücklich. Aber auch das gehört dazu. Am Ende werden alle Verantwortlichen sehr zufrieden damit sein." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=aXEvNCtQUnJSWGtNT3MzSHFvOWVWcVAvSjdiLzhXNWtGNzEzdkN2ZG1rST0=Basketball live bei MagentaSport und MagentaTVFIBA Womens' World Cup 2026 | 1. SpieltagFreitag, 04.09.2026ab 13.45 Uhr: USA - Chinaab 17.15 Uhr: Spanien - Deutschlandab 20.50 Uhr: Ungarn - FrankreichFIBA Womens' World Cup 2026 | 2. SpieltagSamstag, 05.09.2026ab 11.20 Uhr: Mali - Spanienab 17.30 Uhr: Deutschland - Japanab 20.35 Uhr: Frankreich - KoreaSonntag, 06.09.2026ab 11.20 Uhr: Türkei - Australienab 20.15 Uhr: Italien - USAFIBA Womens' World Cup 2026 | 3. SpieltagMontag, 07.09.2026ab 14.20 Uhr: Nigeria - Frankreichab 17.20 Uhr: Deutschland - Maliab 20.30 Uhr: USA - TschechienFIBA Womens' World Cup 2026 | Qualifikation Viertelfinal - ab Dienstag, 08.09.2026FIBA Womens' World Cup 2026 | Viertelfinale - ab Donnerstag, 10.09.2026FIBA Womens' World Cup 2026 | Halbfinale - Samstag, 12.09.2026FIBA Womens' World Cup 2026 | Spiel um Platz 3 - Sonntag, 13.09.2026FIBA Womens' World Cup 2026 | Finale - Sonntag, 13.09.2026Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6342314