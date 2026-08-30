Krypto News: Solana streicht 18,9 Millionen SOL und der Kurs fällt trotzdem um 4,65 Prozent

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Die wichtigsten Krypto News des Wochenendes kommen von Solana, wo die Validatoren mit exakt 67,00 Prozent Zustimmung 18,9 Millionen SOL an künftiger Ausgabe gestrichen haben. Der Kurs reagierte mit einem Minus von 4,65 Prozent und schloss bei 104,13 US-Dollar. Am Sonntag, dem 30. August 2026, notiert der SOL Kurs bei rund 103,78 US-Dollar. Weniger Angebot und trotzdem ein fallender Kurs, das passt nicht zusammen. Die Erklärung steckt in der Rede des Fed-Chefs Kevin Warsh in Jackson Hole. Dieser Artikel zeigt, was der Beschluss wirklich bewegt und wo eine deutlich kleinere Bewertung entsteht.

Krypto News heute: Warsh dreht die Zinserwartung, Solana kürzt sein künftiges Angebot

Warsh nannte beim Jackson Hole Symposium das Inflationsziel von 2 Prozent eine feste Vorgabe und erklärte, die bisherige Zinskommunikation habe sich überlebt. An den Terminmärkten sprang die eingepreiste Chance auf eine Zinsanhebung im September von 35 auf über 57 Prozent. Bitcoin rutschte um 3,01 Prozent auf 77.838 US-Dollar ab, und Positionen über 488 Millionen US-Dollar wurden liquidiert.

Solana beendete den Tag bei 104,13 US-Dollar und damit 4,65 Prozent tiefer, wie CoinDesk berichtet. Über die Woche lag SOL trotzdem rund 12 Prozent im Plus. Der Grund liegt in der ersten Governance-Abstimmung des Netzwerks. Der Vorschlag SGP-0002 mit dem Namen Double Disinflation kam laut crypto.news auf genau 67,00 Prozent Zustimmung. Die jährliche Disinflation verdoppelt sich damit von 15 auf 30 Prozent.

Das Netzwerk erreicht seine Endinflation von 1,5 Prozent nun um 2029 statt um 2032. Über sechs Jahre fallen dadurch 18,9 Millionen SOL weg, knapp 2,6 Prozent des Angebotspfads. Das trifft auf 61 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, und daran ändert der Beschluss nichts. Eine Kürzung von 2,6 Prozent bewegt ein Netzwerk dieser Größe nur langsam, und wer Vielfache sucht, schaut deshalb dorthin, wo die Bewertung gerade erst beginnt.

Warum Pepeto genau dort ansetzt, wo Solana mit 61 Milliarden US-Dollar an seine Grenze stößt

Am Anfang der Kurve gelten andere Regeln, weil dort noch kein Listing stattgefunden hat. Während die Schlagzeilen von Zinsen und Abstimmungen leben, wird im Hintergrund an Projekten gebaut, die kaum jemand beachtet. Wenn der Markt fällt, wissen die Wallets aus dem letzten Zyklus genau, was zu tun ist. Sie schauen weg von den roten Kerzen und suchen den Presale, den man sich in der nächsten grünen Phase zurückwünscht.

Die Krypto News erzeugen Angst, und diese Angst hält die meisten davon ab, die Projekte zu sehen, die in der Panik entstehen. Pepeto ist eines davon, und ein früherer Binance-Experte hat daraus ein Token-Netzwerk mit Werkzeugen gebaut, die genau die Probleme lösen, die in solchen Phasen Geld kosten. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Blockchains, ohne die hohen Kosten und langsamen Übertragungen, die eine Position belasten, wenn Tempo zählt. PepetoSwap führt Trades ohne Gebühren aus, sodass jeder Dollar in der Wallet bleibt statt bei der Plattform.

Beide Werkzeuge greifen über eine klare Oberfläche ineinander, die aus der Erfahrung mit heutigen Plattformen entstand. Der Presale gilt deshalb als abgesichert, weil SolidProof den kompletten Code durchgesehen und die Smart Contracts noch vor der Öffnung als sauber eingestuft hat. Die Projektseite weist den Presale-Kurs mit 0,000000188 US-Dollar aus. Mit dem erwarteten Binance-Listing vor der Tür kann sich dieser Einstieg vervielfachen, sobald der Token an einer großen Börse gehandelt wird.

Der Presale zieht Wallets an, die sehen, was die Berichterstattung übergeht, solange nur die großen Namen zählen. Bereits 10,38 Millionen US-Dollar an Zusagen sind zusammengekommen, weil erfahrenes Kapital nicht auf das Listing wartet. Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token lässt dem Projekt Raum. Die Projektseite dokumentiert jedes Update, und das Tempo neuer Wallets zeigt, dass sich die Menge vor dem Listing sammelt.

Fazit

Die Krypto News der letzten Tage zeigen, wie schnell eine gute Meldung von der Zinsfrage überlagert wird. Solana hat sein künftiges Angebot gekürzt und verlor am selben Tag trotzdem 4,65 Prozent. Während Bitcoin auf Entlastung von der Makroseite wartete, hat Pepeto 10,38 Millionen US-Dollar allein mit einem Presale und dem erwarteten Binance-Listing eingesammelt. Im letzten Zyklus hat der erste Zug Wallets zu Millionen verholfen, und wer das Fenster verpasst hat, trägt das Bedauern bis heute. Die Schlagzeilen ändern sich jede Woche, doch ein Einstieg zu diesem Presale-Kurs kehrt nicht zurück, sobald der Handel eröffnet ist. Mit dem erwarteten Binance-Listing vor sich ist Pepeto die klarste zweite Chance, früh dabei zu sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was hat Solana am Wochenende beschlossen?

Die Validatoren haben die jährliche Disinflation von 15 auf 30 Prozent verdoppelt und damit 18,9 Millionen SOL an künftiger Ausgabe gestrichen. Der Kurs schloss trotzdem 4,65 Prozent tiefer bei 104,13 US-Dollar.

Wie passt Pepeto in die aktuelle Marktlage?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit erwartetem Binance-Listing, also die Chance sich zu positionieren, bevor der Token an Börsen gehandelt wird. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.