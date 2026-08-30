München (ots) -"Das ist Oscar-reif!" - Deutschland feiert mit einem 1:0 gegen Spanien seinen 4. WM-Titel und ist damit neben Pakistan Rekordweltmeister. Michel Struthoff macht den entscheidenden Treffer. Trainer André Henning wird mit der Titelverteidigung zum erfolgreichsten Trainer der DHB-Geschichte und schwärmt: "Das ist eine Traumreise. Dass diese Mannschaft so performt und alles mitbringt: Verteidigen, tolle Tore, Mentalität und Reinhalten. Das beeindruckt mich so krass. Das ist Glück pur." Henning ist auch der aktuell erfolgreichste deutsche Bundestrainer nach 2 WM und einem EM-Titel.Hugo von Montgelas ist einer der Aufsteiger des Turnieres. Im Interview mit MagentaSport gesteht er erschöpft: "Das waren die anstrengendsten 60 Minuten meines Lebens. Ich kann mich nicht richtig freuen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir das schaffen. Wie wir die wegverteidigt haben - jetzt sind wir Weltmeister!"Die starke deutsche Defensive in dem jungen Team hält den Spaniern stand und ist die Basis für den Titel. Welttorhüter Jean Danneberg im Tor überzeugt mit Wahnsinnsparaden.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Finale der Hockey-WM der Männer Spanien - Deutschland. Höhepunkte in 2027: die Europameisterschaften in London. Die Spiele der deutschen Hockey-Nationalmannschaften der Frauen und Männer gibt's exklusiv und live bei MagentaSport.Finale Hockey-WM 2026: Spanien - Deutschland 0:1 - "Pures Glück"Ein traumhaft sicherer Spielzug führt zum 1:0 für Deutschland durch Michel Struthoff - das Tor zum WM-Titel!.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=NVRQS0tmNGN4OWhEbmF4WWVKRVY1SDBpcTRrZzM0ZVByRzdrMm5BRTBWST0=Jubel: Deutschland verteidigt seinen Titel und ist zum 4. Mal Weltmeister!Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=aStHcVdnMHorcWt3bzRuWFNDdUg3YjJteE1jK3AzRVBPQmoraUJMTXBwTT0=Jubel 2 nach dem Abpfiff - Deutschland verteidigt den WM-Titel.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=VjZXSnlqYjVRUHEvYUsvZWFTazBmQzkzSEtzSVJwK052aUdJYXNiUFBjUT0=Die Siegerehrung: Deutschland bekommt den WM-Pokal nach dem 1:0-Sieg gegen Spanien überreicht. Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=U2krL3JHTVhpMlN3eThobUdQVzU2blFyQnhEaTgwVmtSZ0FSUGkxbjNQVT0=Pokalübergabe als Kurzclip:clipro.tv/player?publishJobID=NXo4V2FKdUhlUUFxV1NUMXpPQ2kwU0Q3M2NYenJMQzVmR2svNlJYNFBtcz0=Das ist "Oscar-reif" und "eine Traumreise"André Henning, Trainer der deutschen Hockey-Nationalmannschaft: "Das ist eine Traumreise. Dass diese Mannschaft so performt und alles mitbringt: Verteidigen, tolle Tore, Mentalität und Reinhalten. Das beeindruckt mich so krass. Das ist Glück pur. Viele dachten: das ist nicht machbar. Wie viel Herz und Liebe in dieses Team reingeht: Wir spielen hier wirklich für den anderen. Die Spieler haben andere zum Wachsen gebracht. Solche Spiele gewinnst du nur mit Spielern, die es dem anderen gönnen. Das ist ein Lebensprojekt und ein Once-in-a-Lifetime-Moment. Wenn ihr das als Dokumentation zusammenschneidet, ist das Oscar-reif."Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=T1ZMM25NZEFFbE52WWluSlhuWnZLZHZ5RE9MS0R6OFd5S0dFOHVJQlNqWT0=Justus Weigand: "Die letzten 10 Minuten haben sich angefühlt wie 1 Stunde. Wenn dann der Pfiff ertönt, fällt einfach alles ab. Ich bin überglücklich. Das ist die pure Erleichterung. Zweimal nacheinander Weltmeister - das hätte ich mir niemals erträumen lassen."Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=VjZXSnlqYjVRUHEvYUsvZWFTazBmQzkzSEtzSVJwK052aUdJYXNiUFBjUT0=Michel Struthoff: "Diese 3 Wochen waren so anstrengend mental. Wir haben als Team diese Scheiße geholt nachdem wir das Zwischenspiel gegen Spanien verloren haben."Hugo von Montgelas: "Das waren die anstrengendsten 60 Minuten meines Lebens. Ich kann mich nicht richtig freuen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir das schaffen. Wie wir die wegverteidigt haben - jetzt sind wir Weltmeister!" Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=aFpRMHFIbk9UWVFCNEpXWU9hRUxVRkNid2FqN3FRaFl2aFUzUmFRUnlGdz0=Ein Welttorhüter macht Welttorhüter-Dinge: Deutschlands Jean Danneberg mit einer Klasseparade in der 1. Halbzeit.Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=cmFBeVhaRkpOSWNGaDU0Y0w2QTY0Q0xaVENBd3Bxd1BhOUlWRmxRWXRNVT0=Auch in Unterzahl ist Deutschlands Keeper Jean Danneberg auf der Hut - tolle Parade nach einer Kombination der Spanier.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=V2VROXk5MWpRRmdwbzNCT282MjM2Vi9MVEVZcVZQUExwS1FFZUdxcGk2ST0=Teo Hinrichs wirft sich bei einer Strafecke der Spanier in den Schuss und humpelt vom Platz.Der Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=ZUJaSTA4MEQ2SjAxbnRIbG5SdzBZNFR6ZlUwQWxUT2lZTGxDUWFiSmc3az0=Die Chance zur Vorentscheidung durch Justus Weigand und Michel Struthoff.Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=cFhLdzVKT251MDZ4a1p6UGZGNGpPeC82ZHRud096K09aVTdCbGxWMWllVT0=Gänsehaut bei der Teamansprache von Trainer André Henning vor dem WM-Finale.Link zum Interview:clipro.tv/player?publishJobID=KzErMk10ekd6RlhRYlF4UUM0THNhZ1QwR2tsSU42blR1WUMvSW5VU2NsZz0=Auszeichnung: Hannes Müller macht im WM-Finale sein 100. Länderspiel für Deutschland.Link zum Clip:clipro.tv/player?publishJobID=OTdZc28wT0hFSUVDRktTVW84Mi9TWWxjVlhUK2RPZmh2K2FIWHBJbXJPOD0=Spiel um Platz 3: Niederlande - Argentinien 1:2Tomas Domene bereitet mit seinem 10. WM-Treffer Argentinien den Weg zum 3. Rang bei der WM in Belgien, Kapitän Matias Rey gelingt die 2:1-Entscheidung. Für die Südamerikaner ist es nach der WM-Bronze aus dem Jahr 2014 die 2. Herren-Medaille der WM-Geschichte. Nach dem WM-Gold für die argentinischen Frauen am Vortag ist es die 2. Medaille in Belgien.Die Tore im Spiel um Platz 3 im Clip:clipro.tv/player?publishJobID=NWdtV0U2OXhRTnJveVZualU0WDZTUFJlZ0dnYmpyNFB5R1lwQnc2RmNuMD0=Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6342319