Unter bestimmten Bedingungen ordnet sich die Raumzeit in gitterartigen Mustern an, die bei minimaler Energiezufuhr in sich zusammenfallen. Ein Team aus Physikern hat nun eine mathematische Lösung für dieses seit 1993 bekannte Phänomen gefunden. Ein Forschungsteam der Goethe-Universität Frankfurt und der TU Wien hat einen Weg gefunden, die Entstehung mikroskopisch kleiner Schwarzer Löcher mathematisch exakt zu beschreiben. Wie in einer im Fachmagazin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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