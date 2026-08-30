Krypto News zeigen 1,42 Milliarden Dollar in Ethereum ETFs, doch der ETH Kurs steht still

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Neun Handelstage in Folge floss Geld in die amerikanischen Ethereum ETFs, insgesamt 1,42 Milliarden Dollar. Am stärksten Tag waren es 225,8 Millionen Dollar, der höchste Wert seit zehn Monaten. Trotzdem steht Ethereum am 30. August bei 2.460 Dollar und damit kaum höher als vor zwei Wochen. Diese Lücke zwischen Zufluss und Kurs ist die wichtigste Krypto News der Woche. Dazu kam am Freitag eine harte Rede des amerikanischen Notenbankchefs, die den Markt kurz nach unten zog. Wir ordnen die Zahlen ein, zeigen die Marken für ETH und den Punkt, an dem die Rechnung anders aussieht.

Krypto News zu 1,42 Milliarden Dollar in Ethereum ETFs und einer harten Fed Rede

Die amerikanischen Ethereum ETFs sammelten an einem Tag 225,8 Millionen Dollar ein, den stärksten Wert seit Oktober 2025, wie Decrypt berichtet. Damit endete die neunte Sitzung in Folge mit Zuflüssen, seit dem 17. August sind es 1,42 Milliarden Dollar, der letzte Abflusstag liegt am 11. August. Allein der ETF ETHA von BlackRock steuerte davon rund 1,02 Milliarden Dollar bei. Das sind etwa 72 Prozent aller Zuflüsse, und an keinem dieser neun Tage gab es unter dem Strich Verkäufe.

Der Kurs folgte dieser Nachfrage trotzdem nur zögerlich. Ethereum notierte am 30. August bei 2.460,36 Dollar und damit 0,96 Prozent höher als 24 Stunden zuvor, wie CoinDesk zeigt. Bitcoin lag bei 78.266 Dollar, Solana bei 105,30 Dollar und XRP bei 1,40 Dollar. Notenbankchef Kevin Warsh nannte am 28. August in Jackson Hole das Ziel von zwei Prozent Inflation verbindlich, worauf Bitcoin drei Prozent verlor und Positionen über 350 Millionen Dollar aufgelöst wurden.

Für Ethereum mit 296 Milliarden Dollar Bewertung bleibt die Marke von 2.500 Dollar die entscheidende Hürde, darunter warten 2.356 Dollar. Der 200 Tage Durchschnitt liegt bei 2.136 Dollar und trägt die Erholung bisher. Tom Lee von Fundstrat hält 6.000 Dollar für möglich, falls Bitcoin 150.000 Dollar erreicht. Wer in diesen Zahlen einen Einstieg sucht, bei dem die Rechnung anders aussieht, landet eine Ebene tiefer.

Was die Krypto News übersehen, während Pepeto 10,38 Millionen Dollar einsammelt

1,42 Milliarden Dollar Zufluss bewegen Ethereum um knapp ein Prozent, weil 296 Milliarden Dollar Bewertung jede Bewegung dämpfen. Diese Trägheit fällt weg, sobald ein Projekt seinen Kurs noch gar nicht am Markt gebildet hat. Genau dort steht gerade ein Vorverkauf, über den kaum eine Redaktion schreibt. Die Projekte, die den Lärm überstehen, haben ihre Produkte gebaut, bevor sie nach Geld gefragt haben.

Ein früherer Fachmann von Binance entwarf Pepeto mit PepetoSwap im Zentrum, wo jeder Tausch eines Meme Coins ohne Plattformgebühr läuft. Eine Brücke schließt Ethereum, BNB Chain und Solana kostenfrei zusammen. Halter bewegen ihre Token damit zwischen drei Netzwerken, ohne eine Gebühr zu zahlen. Ein eingebauter Risikoprüfer kontrolliert fremde Verträge auf versteckte Fallen, bevor Kapital hineinfließt. Das ist kein Versprechen für später, sondern läuft heute.

Im Vorverkauf stehen über 10,38 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,000000188 Dollar. Das Tempo hat nicht nachgelassen, weil jedes Werkzeug hinter dem Token läuft und auf der Projektseite überprüfbar ist. Insgesamt existieren 420 Billionen Token. Sicherheit entsteht dadurch, dass die Prüfstelle SolidProof den kompletten Programmcode durchleuchtet und freigegeben hat, noch bevor der erste Käufer einsteigen konnte. Jeder Tag ohne Entscheidung schiebt den Einstieg näher an den Listing Preis.

Jeder Käufer hier hat das Netzwerk angesehen und das Prüfergebnis bestätigt, bevor er zugegriffen hat. Nach dem Start an einer großen Börse verschiebt sich dieses Bild deutlich. Während die Aufmerksamkeit auf der Erholung der großen Namen liegt, bleibt der Preis hier bis zum Listing festgeschrieben. Beobachter halten für einen Einstieg auf diesem Niveau ein Vielfaches für möglich, sobald das erwartete Binance-Listing kommt. Danach entscheidet der Markt, nicht mehr der Vorverkauf.

Fazit

Die Krypto News der Woche zeigen ein klares Muster, denn Kapital fließt wieder in Risiko. Bei Ethereum braucht es dafür Milliarden, bei einem Vorverkauf reicht ein Bruchteil davon. Im letzten Zyklus wurden die Wallets belohnt, die sich zuerst bewegten, und wer wartete, sah die Bewegung bei anderen. Wenn eine verpasste Gelegenheit noch immer schmerzt, ist dies die nächste Chance, früh dabei zu sein. Das erwartete Binance-Listing beendet den Vorverkaufspreis, danach bestimmt allein der Markt. Wer jetzt einsteigt, baut seine Position auf, bevor die Menge eintrifft, und dieses Fenster ist bereits am Zugehen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was bewegt den Ethereum Kurs gerade?

Neun Tage Zuflüsse von 1,42 Milliarden Dollar in die Ethereum ETFs treffen auf eine harte Fed Rede. ETH steht bei 2.460 Dollar, die Hürde liegt bei 2.500 Dollar.

Warum fällt Pepeto in diesem Umfeld auf?

Pepeto steht noch im Vorverkauf und hat ein erwartetes Binance-Listing vor sich. SolidProof hat den Programmcode freigegeben, alle Werkzeuge finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.