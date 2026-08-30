Kaiserslautern (ots) -Auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern wurden die "Ehrensache"-Preise des Jahres 2026 verliehen. Beim Landesweiten Ehrenamtstag am Sonntag, 30. August, zeichnete der Südwestrundfunk (SWR) in der Live-Sendung "SWR Ehrensache 2026" dort ehrenamtlich engagierte Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer aus. Die Sendung war Höhepunkt der Veranstaltung und wurde live im Fernsehprogramm des SWR ab 18:15 Uhr von der Bühne im Stadtzentrum übertragen.Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger der "Ehrensache" sind:- Karina Peters aus Bleialf. Sie erhielt den Publikumspreis der "Ehrensache" für ihr Engagement für das Alftal Blasorchester, das zu den nachwuchsstärksten im Eifelkreis Bitburg-Prüm zählt, nicht zuletzt durch ihren kontinuierlichen ehrenamtlichen Einsatz. Die Zuschauer:innen der "SWR Landesschau Rheinland-Pfalz" und die Hörer:innen von SWR4 hatten in einer Online-Entscheidung unter zehn Kandidatinnen und Kandidaten abgestimmt.- Annas Verein aus Burgen bei Bernkastel-Kues. Seit 26 Jahren unterstützt er Einrichtungen zur Behandlung chronisch und krebskranker Kinder und deren Familien. Über das Projekt "Papillon" in Trier bietet der Verein psychologische Hilfe für Kinder, deren Eltern an Krebs erkrankt sind. Gründerin Anna Becker ist 2003 im Alter von 17 Jahren an Krebs verstorben. Ihre Eltern Hermann und Heidelinde Becker führen ihr Vermächtnis mit dem Vereinsvorstand fort.- Thomas Sieberling von der Bürgerinitiative "Umweltpaten" aus Speyer-Römerberg: 2020 gegründet, engagiert sich die Initiative unter seiner Koordination für die Umwelt, sammelt Müll und stärkt das bürgerschaftliche Engagement. Von den 35 Umweltpatinnen und -Paten beteiligen sich 16 aktiv an den vielfältigen Einsätzen, reinigen öffentliche Plätze, Grünflächen, Straßen und Naherholungsgebiete und helfen tatkräftig z. B. bei Aktionen wie dem Dreck-weg-Tag, dem Rhine CleanUp oder dem World CleanUp Day.- Nadine Bender für den ehrenamtlichen Vorstand des Tierschutzvereins Zweibrücken Stadt und Land e. V. Der Vorstand des gemeinnützigen Tierschutzvereins trägt die rechtliche, finanzielle und organisatorische Verantwortung für das Tierheim Zweibrücken. Das lokale Tierheim kümmert sich um Fund-, herrenlose und Abgabetiere in Zweibrücken und Umgebung und legt bei der Vermittlung z. B. von Hunden großen Wert auf charakterliche Einschätzung, dass Fehlvermittlungen verhindert werden.- Den "Sonderpreis zum Tag des Ehrenamts" nahm Dr. med. Jonas Hofmann-Eifler von den SüdpfalzDOCs aus Kandel, Rheinzabern und der Südpfalz aus den Händen von Ministerpräsident Gordon Schnieder entgegen. Der Verein vernetzt Ärztinnen und Ärzten aus der Region Südpfalz und stärkt so die ambulante Versorgung der Region. Er ist eines der größten regionalen Ärztenetzwerke Deutschlands.Sängerin Loi trat aufÜber die "Ehrensache"-Preise hatte eine dreiköpfige Jury entschieden, der Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, "Tatort"-Kommissarin Ulrike Folkerts und die Sängerin Loi angehörten. Martin Seidler moderierte die Sendung "SWR Ehrensache 2026". Als Dankeschön für die vielen Ehrenamtlichen im Land trat Loi als musikalischer Gast auf.Fotos ab Montag, 31.8.2026, auf ard-foto.deWeitere Informationen und Porträts der Kandidatinnen und Kandidaten auf https://www.swr.de/ehrensache/Die Sendung "Ehrensache 2026" ist anschließend in der ARD Mediathek abrufbar.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6342322