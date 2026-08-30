Weder ID 1 noch ID Every-1 -Â VW soll seinen neuen Elektro-Kleinwagen laut einem Insider ID Up nennen wollen. Damit greift der Konzern auf den etablierten Namen des Vorgängers E-Up zurück. Der 20.000-Euro-Stromer soll 2027 Premiere feiern. Eigentlich sollte ein als ID 1 geplanter Elektro-Kleinwagen als Nachfolger des eingestellten E-Up schon 2023 in die Serienproduktion gehen. VW hat den Marktstart aber ausgebremst -Â aktuell ist von 2027 die Rede. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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