Anzeige / Werbung

110 Millionen Dollar innerhalb einer einzigen Woche, und der Kurs fällt trotzdem um fünf Prozent. XRP-ETFs brechen den Jahresrekord 2026 mitten im schärfsten Rücksetzer seit Wochen. Allein am 26. August flossen 28,14 Millionen Dollar in die Fonds, der höchste Tageswert seit sieben Monaten. Die hawkische Rede von Fed-Chef Kevin Warsh drückte den Kurs gleichzeitig auf 1,39 Dollar und löste einen breiten Ausverkauf aus. Ripple startete derweil seinen Delta-One-Swap-Desk für institutionelle Kunden. Die XRP Prognose steht damit an einem Punkt, an dem institutionelles Vertrauen und Marktangst gleichzeitig Rekorde brechen. Was die Großanleger sehen und wo die echte Rendite in dieser Lage entsteht, zeigt die folgende Analyse.

XRP Prognose unter Druck: Rekord-Zuflüsse treffen auf Kurssturz

Spot-XRP-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 28. August Nettozuflüsse von 110,49 Millionen Dollar laut BeInCrypto. Das ist der stärkste Wochenwert des Jahres 2026 und übertrifft den bisherigen Rekord aus dem Mai um das Doppelte. Die kumulierten Zuflüsse erreichten damit 1,66 Milliarden Dollar, ein neues Allzeithoch für XRP-Fonds.

XRP verlor am 29. August fünf Prozent und fiel auf 1,39 Dollar laut CoinPedia. Der Kurs brach unter die Marke von 1,43 Dollar, die jetzt als Widerstand fungiert. Auslöser war die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh auf dem Jackson-Hole-Symposium. Während Bitcoin-ETFs am selben Tag Abflüsse von 201,81 Millionen Dollar verzeichneten, trotzten die XRP-Fonds dem Trend mit 26,2 Millionen an frischen Zuflüssen. Diese Divergenz zeigt, dass institutionelle Investoren XRP gezielt bei Schwäche akkumulieren, eine Dynamik die in früheren Zyklen große Kursanstiege eingeleitet hat.

Ripple setzte am 27. August ein weiteres Signal: der Delta-One-Desk innerhalb von Ripple Prime ging live und ermöglicht Total-Return-Swaps auf US-Aktien, Indizes und digitale Vermögenswerte über eine einzige Gegenpartei. Ripple Prime hält regulatorisches Nettokapital von über einer Milliarde Dollar und wickelt jährlich über drei Billionen Dollar ab. Die Zuflüsse brechen Rekorde und die Infrastruktur wächst, doch bei 87 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bezahlt XRP seine Halter in Prozenten, nicht in Vielfachen.

XRP Prognose und Pepeto: Wo aus Prozenten Vielfache werden

Die ETF-Rekorde beweisen, dass institutionelles Geld an XRP glaubt. Doch wenn 110 Millionen Dollar in einer Woche den Kurs nicht einmal halten, zeigt das die Decke eines 87-Milliarden-Dollar-Assets. Wer Vielfache sucht, muss eine Stufe tiefer einsteigen, genau dort wo Pepeto gerade seinen Presale durchführt.

Jeder XRP-Halter kennt die Geschichte die er verpasst hat: Pepe startete ohne Produkt und stieg auf elf Milliarden Dollar, während die vermeintlich klugen Stimmen ihn als Witz abtaten. Pepeto ist diese Geschichte von vorn, mit demselben Gesamtangebot von 420 Billionen Token und einem Mitgründer aus dem originalen Pepe-Team, nur dass dieser Lauf beginnt bevor der Chart existiert.

Die Zahlen sprechen für sich. Wer das Pepe-Hoch als Maßstab nimmt, könnte mit einem Einstieg von 1.000 Dollar zum heutigen Presale-Preis ein Renditepotenzial von rund 150.000 Dollar erschließen. Analysten sehen 150x als den zurückhaltenden Fall, weil die Produkte dieses Mal bereits existieren. Wer nach der Listung kauft, bezahlt den Marktpreis und kann dieses Potenzial nicht mehr erreichen.

Diese Produkte umfassen eine funktionierende Börse ohne Handelsgebühren und eine Brücke die Ethereum, BNB Chain und Solana verbindet. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert bevor der Presale geöffnet wurde, sodass Käufer auf eine unabhängig bestätigte Sicherheitsgrundlage vertrauen können.

Drei Blockchains bewegen bereits Volumen, und ein ehemaliger Binance-Manager leitet die Listungsstrategie neben dem Mitgründer der Pepe von null auf sieben Milliarden Dollar gebracht hat. Das Binance-Debüt rückt näher, dieselbe Ausgangslage die BNB von 0,15 Dollar beim ICO über 700 Dollar trug als der echte Handel begann. Nach der Listung ersetzt der Marktpreis den Presale-Kurs, und das Renditepotenzial des heutigen Einstiegs steht dann nicht mehr offen.

Fazit

Das Bild hinter der XRP Prognose ist klar: institutionelles Vertrauen trifft auf eine mathematische Kursdecke. Für 100 Dollar müsste XRP auf 5,7 Billionen Dollar steigen, mehr als der gesamte Kryptomarkt heute. Pepeto braucht für sein Potenzial nur einen Bruchteil dessen was Pepe bereits bewiesen hat. BNB machte aus ICO-Käufern bei 0,15 Dollar Gewinner mit dem Faktor 4.600 auf demselben Binance-Weg. Wer wartet, zahlt den Preis den der Markt druckt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Kann die XRP Prognose 2026 ein neues Hoch bringen?

XRP notiert bei 1,39 Dollar, 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,65 Dollar. Analysten sehen 1,65 Dollar als nächsten Widerstand und 3,50 bis 6 Dollar als Ziel bei steigenden ETF-Zuflüssen.

Warum wird Pepeto als Alternative zur XRP Prognose genannt?

Pepeto wiederholt die frühe Pepe-Konstellation mit 150x-Potenzial zum heutigen Presale-Preis. XRP kann bei 87 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung dieses Vielfache nicht mehr liefern. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.