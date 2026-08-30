In den USA häufen sich Attacken gegen Überwachungskameras am Straßenrand. Besonders im Visier ist der Anbieter Flock Safety. Die Angreifer:innen nutzen dafür Spraydosen oder Käse. Ein Politiker griff sogar zu einer Schrotflinte. Mindestens 130.000 Kameras sind an den Rändern US-amerikanischer Straßen angebracht und registrieren dort monatlich rund 20 Milliarden Kennzeichen vorbeifahrender Autos. Die sogenannten Automated License Plate Readers (ALPR) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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