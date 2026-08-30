Moderne Technologien versprechen oft schnelle Gewinne und verleiten Anleger zur Unachtsamkeit. Ein aktueller Fall aus den Vereinigten Staaten zeigt eindrücklich, wohin blindes Vertrauen in technische Fachbegriffe führen kann. Ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Nevada hat den Unternehmer Brent Kovar wegen eines ausgeklügelten Schneeballsystems schuldig gesprochen. Das Verfahren wirft ein Schlaglicht auf die missbräuchliche Nutzung von Trendbegriffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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