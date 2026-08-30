Bitcoin Prognose nach BTC Rekordwoche und dem Rücksetzer von Jackson Hole

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Bitcoin steht am Sonntag bei rund 78.650 US-Dollar und hat im August über 22 Prozent zugelegt. Die Bitcoin Prognose für September wurde trotzdem nervöser, weil Kevin Warsh eine Zinserhöhung offen ließ. Die Wahrscheinlichkeit dafür sprang von unter 50 auf 68 Prozent. Gleichzeitig kauften die ETFs neun Tage in Folge für mehr als drei Milliarden US-Dollar zu. Hält der Aufwärtstrend, oder war das Hoch bei 81.330 US-Dollar bereits das Ende der Bewegung?

Bitcoin Prognose zwischen 79.000 US-Dollar und einer härteren Fed

Der Bitcoin Kurs stieg von 62.280 US-Dollar am 29. Juli auf 81.330 US-Dollar. Laut Investing.com war das ein Plus von rund 22 Prozent. Galaxy Research sprach vom größten Wochengewinn in absoluten Dollar, den BTC je verbucht hat. Dann ließ Kevin Warsh in Jackson Hole eine Zinserhöhung offen, und die Bitcoin Prognose drehte binnen Stunden. BTC fiel am Freitag um 3,3 Prozent auf rund 77.678 US-Dollar.

Laut Bitcoin.com News stieg BTC am Sonntag um 1,5 Prozent auf ein Tageshoch von 78.960 US-Dollar. Der Widerstand liegt bei 79.000 US-Dollar, das nächste Ziel bei 81.000 US-Dollar. Allein am 28. August flossen rund 242 Millionen US-Dollar netto in die ETFs.

Für September zählen die Fed Sitzung und mögliche Fortschritte beim CLARITY Act. Bis zum Rekord von 126.186 US-Dollar aus dem Oktober 2025 fehlen dagegen rund 60 Prozent. Bei über anderthalb Billionen US-Dollar Bewertung braucht jede Verdopplung Kapital, das kleinere Projekte für ein Vielfaches nicht benötigen. Genau dort beginnt die Suche nach dem nächsten Einstieg.

Bitcoin Prognose im Vergleich zum Pepeto Vorverkauf

Wer allein auf die Bitcoin Prognose setzt, wettet auf eine Bewegung, die Zeit und sehr viel Kapital braucht. Jedes Modell verlangt von BTC rund 60 Prozent Anstieg, nur um den alten Rekord wieder zu erreichen. Ein solcher Anstieg ist möglich, dauert bei dieser Größe aber meist Quartale statt Wochen. Genau an dieser Stelle schauen Anleger auf Projekte, deren erste große Bewegung noch gar nicht stattgefunden hat.

Pepeto ist ein Krypto Netzwerk unter Leitung eines ehemaligen Binance Experten. Im Vorverkauf hat das Projekt mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Das Kapital kam in Monaten zusammen, in denen die Bitcoin Prognose immer wieder nach unten korrigiert wurde. Kern des Angebots ist eine Cross Chain Bridge, die Token zwischen Blockchains bewegt, sodass Nutzer nie in einem Netzwerk festsitzen und auf eine Auszahlung warten. Dazu kommt PepetoSwap, ein Netzwerk ohne Handelsgebühren, auf dem Halter tauschen können, ohne dass die Kosten großer Börsen den Gewinn schmälern. Insgesamt existieren 420 Billionen Token. Handelsplatz und Bridge sind bereits nutzbar, nicht nur angekündigt.

SolidProof hat den kompletten Vertragscode geprüft und bestätigt, bevor der Vorverkauf startete, damit Käufer die Sicherheit des Projekts selbst belegen können und nicht auf eine bloße Behauptung angewiesen sind. Der Einstiegspreis beträgt 0,000000188 US-Dollar und bleibt fest, bis der Handel an der Börse beginnt. Damit hängt der Einstieg an keinem Chartmuster, anders als bei jeder Bitcoin Prognose. So lässt sich die Ausgangslage schon vor dem Kauf vollständig nachvollziehen. Ein geprüfter Vertrag ist kein Versprechen, aber eine Absicherung, die viele Vorverkäufe nicht bieten. Alle Angaben dazu stehen offen auf der Seite von Pepeto.

Mit dem erwarteten Binance Listing würde aus einer Position im Vorverkauf eine frei handelbare Position. Für Bitcoin bedeutet ein Plus von 60 Prozent eine Bewegung von mehreren hundert Milliarden US-Dollar an Marktwert. Für einen Vorverkauf, der noch nicht gelistet ist, gilt eine völlig andere Rechnung. Die Käufer rechnen dort mit dem Weg vom Vorverkauf an die Börse. Ob diese Rechnung aufgeht, entscheidet das Listing, doch der Abstand zwischen beiden Ausgangslagen dürfte kaum größer sein. Wer heute vergleicht, vergleicht deshalb keine Kurse, sondern zwei sehr unterschiedliche Startpunkte.

Fazit

Bitcoin fiel von 126.186 auf 57.832 US-Dollar und steht heute bei rund 78.650 US-Dollar. Die Rückkehr der ETF Zuflüsse verschiebt die Bitcoin Prognose von Angst in Richtung Möglichkeit, und genau in dieser Phase entstehen die größten Gewinne. Derselbe Mitgründer, der PEPE mit denselben 420 Billionen Token auf elf Milliarden US-Dollar brachte, steht auch hinter Pepeto. Ein vergleichbarer Preis könnte vom heutigen Einstiegspreis aus rechnerisch das 150 fache bedeuten. Das ist keine Vermutung, sondern ein Muster, das es schon einmal gab. BTC braucht 60 Prozent für den alten Rekord, der Vorverkauf nur das Listing, und wer wartet, zahlt den höheren Einstiegspreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose für September 2026 aus?

Modelle sehen BTC im September zwischen 76.700 und 81.600 US-Dollar. Der Widerstand bei 79.000 US-Dollar ist die erste Hürde.

Warum taucht Pepeto in einem Artikel über Bitcoin auf?

Pepeto steht noch im Vorverkauf und hat mehr als 10 Millionen Dollar erreicht, während Bitcoin für seinen alten Rekord rund 60 Prozent benötigt. Der von SolidProof geprüfte Vertrag und das erwartete Binance Listing machen das Projekt für Leser interessant. Mehr dazu auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.