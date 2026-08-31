XRP Prognose nach SEC-Freigabe für Evernorth und Nasdaq-Debüt

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Die XRP Prognose steht Ende August 2026 im Fokus, denn XRP notiert bei rund 1,39 Dollar und verlor auf Wochensicht sieben Prozent. Kurz zuvor gab die US-Börsenaufsicht den Weg für Evernorth frei, ein Unternehmen, das 473 Millionen XRP halten will. Die XRP ETFs sammelten in der Woche bis zum 28. August zudem 110,49 Millionen Dollar ein und damit so viel wie nie zuvor 2026. Der Kurs gab dennoch fast fünf Prozent nach und rutschte unter die Marke von 1,43 Dollar. Warum bewegt all das den Kurs nicht nach oben? Die Antwort darauf entscheidet über die kommenden Wochen.

XRP Prognose zwischen SEC-Freigabe und schwacher Kursreaktion

Die US-Börsenaufsicht hat die Registrierung von Evernorth am 27. August 2026 für wirksam erklärt. Damit kann das Unternehmen laut The Block mit der Mantelgesellschaft Armada verschmelzen und unter dem Kürzel XRPN an die Nasdaq gehen. Zu den Geldgebern zählen Ripple, Kraken, Pantera Capital und die japanische SBI Group.

Der letzte Schritt ist eine Abstimmung der Aktionäre am 30. September, wie CoinDesk berichtet. Evernorth will mindestens 473 Millionen XRP halten und diese Bestände aktiv einsetzen statt sie nur zu verwahren. Im vergangenen Oktober gab das Unternehmen rund 947 Millionen Dollar für XRP aus, und dieser Bestand ist heute deutlich weniger wert.

Technisch entscheidet die Marke von 1,43 Dollar, die bisher Unterstützung war und nun als Widerstand wirkt. Gelingt die Rückeroberung nicht, rückt die Zone um 1,30 Dollar in den Blick. Die XRP Prognose bleibt damit fragil, obwohl Zuflüsse und Regulierung so gut aussehen wie lange nicht. Bei rund 87 Milliarden Dollar Bewertung braucht eine Verdopplung schlicht weitere 87 Milliarden an frischem Kapital, und genau diese Rechnung lenkt den Blick auf Projekte vor ihrer ersten Notierung.

XRP Prognose und Pepeto vor der erwarteten Notierung

Die Rechnung hinter der XRP Prognose zeigt, warum große Token nur noch in kleinen Schritten steigen. Ein Projekt im Vorverkauf startet dagegen von einer Bewertung, die noch keine Milliarden voraussetzt. Pepeto hat in dieser Phase mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während größere Token ihre Unterstützungen kaum halten konnten. Für Anleger, die der XRP Prognose folgen, verschiebt sich damit die entscheidende Frage weg vom Kursziel und hin zum Zeitpunkt des Einstiegs.

Aufgebaut wurde das Projekt von einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins. Im Zentrum steht PepetoSwap, eine Handelsplattform ohne Gebühren, auf der Nutzer handeln können, ohne dass Kosten ihre Gewinne aufzehren. Ergänzt wird das durch einen Risk Scorer, mit dem Halter die Sicherheit eines Tokens vor dem Kauf prüfen können. Das bedeutet weniger Raten und mehr fundierte Entscheidungen bei jedem einzelnen Handel. Der Einstiegspreis liegt derzeit bei 0,000000188 Dollar pro Token.

Bei 420 Billionen Token steht das Gesamtangebot fest, und eine Prüfung durch SolidProof hat den Vertragscode vor dem Beginn des Vorverkaufs vollständig kontrolliert und freigegeben, wodurch eine der größten Unsicherheiten bei neuen Vorverkaufsprojekten wegfällt. Mehr als 30.000 Wallets haben sich bereits beteiligt, und die meisten davon warten auf denselben Termin. Diese Zahl zeigt, dass die Nachfrage anders als bei der XRP Prognose nicht von einzelnen Ankündigungen abhängt, sondern über Wochen gewachsen ist.

Denn erst mit der erwarteten Notierung an einer großen Börse wandelt sich ein Vorverkaufspreis in einen Kurs am offenen Markt. Genau dort entscheidet sich, welchen Gegenwert ein heute gekaufter Token später haben könnte. Wer sich vorher informieren möchte, findet die vollständigen Angaben auf der Website von Pepeto. Wer die XRP Prognose und den Vorverkauf nebeneinander legt, sieht zwei sehr verschiedene Ausgangslagen, und diesen Unterschied kann später niemand mehr nachholen.

Fazit

Rekordzuflüsse und die Freigabe der Aufsicht trafen zusammen, und die XRP Prognose zeigte trotzdem nach unten, weil gute Nachrichten allein einen Token dieser Größe nicht mehr bewegen. Frühe PEPE-Halter kauften bei 0,0000067 Dollar und sahen danach eine Marktkapitalisierung von elf Milliarden Dollar entstehen. Aus kleinen Beträgen wurde großes Vermögen, weil diese Käufer vor der Menge gehandelt haben. Pepeto stammt von demselben Mitgründer und steht vor einer erwarteten Notierung, die ein vergleichbares Fenster öffnen könnte. Dieses Fenster misst sich in Stunden und Tagen, nicht in Monaten. Wer erst nach der Notierung einsteigt, bezahlt am Ende die Gewinne der anderen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose für die kommenden Wochen aus?

Die XRP Prognose bleibt fragil. XRP notiert bei rund 1,39 Dollar, die Marke von 1,43 Dollar wirkt jetzt als Widerstand, darunter liegt das nächste Ziel bei 1,30 Dollar.

Was macht Pepeto anders als andere Vorverkaufsprojekte?

Pepeto bietet mit PepetoSwap eine Handelsplattform ohne Gebühren und einen Risk Scorer zur Prüfung von Token, aufgebaut von einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins. Der Code wurde von SolidProof geprüft, und der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Details finden Sie auf pepetocoin.com.