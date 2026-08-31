Osnabrück (ots) -Der Journalist Ulf Poschardt rät Bundeskanzler Friedrich Merz zu einer optischen Veränderung. Auf die Frage, ob sich Merz seine markante "Haarinsel" abrasieren sollte, antwortete Poschardt im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (noz): "Ja. Auf jeden Fall. Ich versteh's nicht. Einfach weg damit." Poschardt fügte hinzu: "Dann ist es clean - eine makellose Glatze. Das rasiert man weg. Das ist eine Binsenweisheit. So macht man das einfach. Er könnte zum Jason Statham der Konservativen werden."Neben Merz nahm Poschardt auch die Looks anderer Spitzenpolitiker psychologisch unter die Lupe. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete er als "Panzerfrauen": "Alice Weidels Kleidung wirkt wie ein Panzer, der dickste Panzer in der deutschen Politik", so Poschardt. Ihr Stil sei "spießig, steif und uncharismatisch". Dies sei "so massiv, dass ich mich manchmal frage, ob dahinter doch irgendeine sensible Seele stecken könnte. Es ist wohl auch eine Reaktion auf den unglaublichen Hass, den man über ihr auskippt."Ein ähnliches Urteil fällte er über die EU-Kommissionspräsidentin: "Von der Leyens Frisur steht gewissermaßen für ihre Ambitionen, übersetzt in Haar. Es ist ein Ambitionsstahlhelm aus Haar." Bezüglich ihrer Kostüme zog er den direkten Vergleich zur AfD-Chefin: "Das ist alles genau so wie bei Alice Weidel. Beides Panzerfrauen." Er bedauere es, "dass Frauen, die erfolgreich sein wollen, sich so verpanzern müssen".Über die Haartransplantation von Christian Lindner sagte Poschardt: "Ich finde das cool, auch seinen offenen Umgang damit. Christians Haartransplantation sehe ich genauso wie Frauen und Schönheitsoperationen." Poschardt fügte hinzu: "Es ist natürlich krass, dass man da immer wieder ranmuss. So ein Gesicht ist wie ein Auto, mit dem man später ständig in die Wartung fährt. Aber Haartransplantationen: Wenn das gut ist und gelingt, dann finde ich das super."Einen modernen, wenn auch eigenwilligen Stil attestierte er CSU-Chef Markus Söder und SPD-Chef Lars Klingbeil. Beide stünden "für den deutschen Mann als Naturgewalt, der klassische Schönheitsideale transzendiert".Geradezu enthusiastisch äußerte sich Poschardt über FDP-Chef Wolfgang Kubicki: "Super Style. Das ist einfach perfekt - die Anzüge und die Wampe und die Frisur und immer diese Begeisterung! Braun gebrannt von der Ostsee, dazu der rote Kopf vom Bluthochdruck. Ich finde den super. Der ist als Typ eine richtige Nummer."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6342332