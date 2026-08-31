Bitcoin Prognose heute nach dem Rücksetzer unter 78.000 Dollar und dem Ende der ETF-Serie

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Bitcoin notiert am 30. August bei rund 78.100 Dollar, und damit steht jede Bitcoin Prognose für September auf dem Prüfstand. Zwei Tage zuvor lag der Kurs noch über 81.000 Dollar, dazwischen liegt eine einzige Rede. Alles hängt nun daran, ob die Unterstützung bei 77.000 Dollar hält. Gleichzeitig endete eine Serie von neun Zuflusstagen in die Spot-ETFs, was die Bitcoin Prognose weiter erschwert. Ist der Rücksetzer nur eine Pause in einer Bewegung, die seit dem 15. August 23 Prozent gebracht hat? Oder war das bereits das Ende der Erholung?

Bitcoin Prognose zwischen 75.000 und 80.300 Dollar nach der Rede von Kevin Warsh

Auslöser war die Jackson Hole Rede von Fed Chef Kevin Warsh am 28. August. Er stellte klar, dass er die Inflation weiterhin für ein ungelöstes Problem hält. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung sprang daraufhin von 35 auf über 50 Prozent. Bitcoin verlor rund drei Prozent und rutschte unter 80.000 Dollar, während Optionen über 6,4 Milliarden Dollar ausliefen.

Laut CoinDesk liegt der Kurs bei etwa 78.130 Dollar, die Marktkapitalisierung bei rund 1,57 Billionen Dollar. Die Spot-ETFs verzeichneten am 28. August Abflüsse von 201,9 Millionen Dollar und beendeten neun Zuflusstage in Folge. Für die Woche stehen trotzdem 924,5 Millionen Dollar netto zu Buche. In den 24 Stunden danach wurden rund 82 Millionen Dollar zwangsliquidiert, fast 88 Prozent davon Wetten auf steigende Kurse.

Für die Bitcoin Prognose zählen jetzt zwei Zonen, der Widerstand bei 79.500 bis 80.300 Dollar und die Unterstützung bei 77.000 Dollar. Laut CoinCodex stehen 26 Indikatoren für steigende gegen acht für fallende Kurse, der RSI über 80 zeigt bereits Überhitzung. Selbst eine Bitcoin Prognose von 100.000 Dollar bedeutet von hier aus nur rund 28 Prozent, solide für 1,57 Billionen Dollar, aber keine Vervielfachung.

Bitcoin Prognose und der Vorverkauf von Pepeto vor der erwarteten Binance-Listung

Während sich Analysten über die richtige Bitcoin Prognose für das Jahresende streiten, hat ein Vorverkauf im Stillen mehr als 10 Millionen Dollar aufgenommen. Das Kapital kam von Wallets, die keine Prozentgewinne suchen, sondern eine Vervielfachung. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat Pepeto entworfen, und das Geld floss während derselben Angstphase, die Bitcoin unter 78.000 Dollar gedrückt hat.

Beide Kernwerkzeuge laufen bereits im echten Betrieb und nicht erst nach einem künftigen Update. Der Risk Scorer meldet Probleme in einem Vertrag, bevor überhaupt Kapital gebunden wird, und gibt Anlegern damit eine Sicherheitsprüfung, die kaum ein anderer Vorverkauf bietet. Die Cross-Chain-Bridge löst die Reibung zwischen mehreren Netzwerken, sodass sich Token in dem Tempo bewegen lassen, das der Markt verlangt. Das Gesamtangebot beträgt 420 Billionen Token, und der Vertrag trägt die Freigabe von SolidProof.

Die Prüfung durch SolidProof bedeutet, dass ein unabhängiges Team den kompletten Vertragscode kontrolliert und freigegeben hat, bevor die erste Einzahlung in den Vorverkauf überhaupt möglich war. Dieses Grundgerüst entspricht dem Modell, das der Mitgründer des originalen Pepe-Coins genutzt hat, um Pepe zu einem Namen im Milliardenbereich zu machen. Genau darin liegt der Unterschied zu jeder Bitcoin Prognose, die heute veröffentlicht wird. Für eine Verdopplung müsste Bitcoin weitere 1,57 Billionen Dollar an frischem Kapital anziehen. Ein Projekt in einer sehr frühen Phase erreicht denselben Effekt mit einem winzigen Bruchteil davon.

Im laufenden Vorverkauf liegt der Preis je Token bei 0,000000188 Dollar. Die erwartete Binance-Listung ist das Ereignis, das aus dieser Zahl den ersten Kurs an einer Börse machen könnte. Wer jetzt zugreift, sichert sich diesen Einstiegspreis, wer wartet, zahlt später den Kurs der Börse. Der Einstieg läuft ausschließlich über die Website von Pepeto. Mit jeder Stufe, die vor der Listung abgeschlossen wird, dürfte der Zugang enger werden.

Fazit

Eine Bitcoin Prognose von 100.000 Dollar klingt stark, doch der Weg von 78.100 Dollar dorthin verlangt die Mitarbeit des gesamten Marktes. Die ETF-Zuflüsse müssten zurückkehren, und die Zinsfrage müsste sich entspannen. Pepeto beantwortet die Frage nach der Vervielfachung, die eine Bitcoin Prognose von dieser Größe nicht beantworten kann. Wer in früheren Zyklen zugriff, tat das in Wochen mit abschreckenden Schlagzeilen. Genau so eine Woche liegt hinter uns, und mehr als 10 Millionen Dollar sind dabei in den Vorverkauf geflossen. Mit der erwarteten Binance-Listung endet dieser Einstieg, und der Preis setzt sich auf einem neuen Niveau fest.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für Anfang September 2026?

Bitcoin steht bei rund 78.100 Dollar. Widerstand liegt zwischen 79.500 und 80.300 Dollar, Unterstützung bei 77.000 Dollar. CoinCodex zählt 26 Indikatoren für steigende gegen acht für fallende Kurse.

Was ist Pepeto und warum wird es neben der Bitcoin Prognose genannt?

Pepeto ist ein Vorverkauf des Mitgründers des originalen Pepe-Coins, in den bereits mehr als 10 Millionen Dollar geflossen sind. SolidProof hat den Vertragscode freigegeben. Alle Angaben auf pepetocoin.com, der offiziellen Pepeto-Website.