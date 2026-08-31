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XRP fiel am Freitag um fast fünf Prozent und notiert am Wochenende bei rund 1,39 Dollar. In derselben Woche sammelten die amerikanischen Spot-ETFs 110,49 Millionen Dollar ein, den stärksten Wochenwert des gesamten Jahres. Kurs und Kapitalfluss zeigen damit in entgegengesetzte Richtungen. Die XRP Prognose für September steht deshalb vor einer klaren Frage. Setzt sich das institutionelle Geld durch, oder gewinnt der Druck aus dem Zinsumfeld die Oberhand? Ein einziger Termin im Senat könnte die Antwort liefern, und bis dahin bewegt sich der Kurs zwischen zwei Marken, die jeder Trader kennt.

XRP Prognose zwischen 1,43 Dollar Widerstand und dem Senatstermin am 15. September

XRP verlor am Freitag 4,7 Prozent und rutschte unter 1,43 Dollar, das Hoch des Vorquartalsbereichs, das über Wochen als Unterstützung gedient hatte. Laut CoinPedia wirkt diese Marke nun als Widerstand, und das nächste Ziel nach unten liegt bei 1,30 Dollar. Für die XRP Prognose verschiebt das die entscheidenden Marken deutlich. Nach oben würde ein erneuter Test bei 1,55 Dollar warten.

Vom Zyklustief bei 0,9877 Dollar am 17. August legte XRP innerhalb einer Woche rund 48 Prozent zu. Laut 24/7 Wall St. kühlte der RSI von über 80 auf gut 60 ab, was den Widerstand bei 1,50 Dollar aber nicht auflöst. Die institutionelle Nachfrage blieb stabil. Am 28. August flossen 26,2 Millionen Dollar in die XRP-Fonds, während die Bitcoin-ETFs am selben Tag 201,8 Millionen Dollar verloren. Die kumulierten Nettozuflüsse liegen inzwischen bei 1,66 Milliarden Dollar.

Die eigentliche Entscheidung liegt jedoch nicht im Chart, sondern in Washington. Für den 15. September ist im Senat eine Abstimmung über den CLARITY Act angesetzt, der XRP endgültig als Rohstoff einstufen würde. Prognosemärkte geben dem Gesetz nur rund ein Viertel Wahrscheinlichkeit. Die XRP Prognose hängt damit an einem Termin, den kein Anleger beeinflussen kann. Genau deshalb sucht ein Teil des Kapitals nach Einstiegen, deren Zeitplan nicht von einer Abstimmung abhängt.

XRP Prognose und Pepeto mit Risk Scorer statt Warten auf Washington

Anders als die XRP Prognose braucht Pepeto keine Stimme im Senat, denn das erwartete Binance-Listing steht unabhängig von jeder Gesetzgebung im Raum. Das Projekt sicherte sich mehr als 10 Millionen Dollar, während über Monate hinweg quer durch den Markt verkauft wurde. Diese Nachfrage in einer Abwärtsphase erzählt eine andere Geschichte als die Kurse von Coins, die weiter auf regulatorische Antworten warten.

Ein eingebauter Risk Scorer markiert gefährliche Smart Contracts, bevor sich eine Wallet überhaupt verbindet. Eine Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Blockchains, ohne dass Halter teure Dienste von Dritten nutzen müssen. Damit erhalten Trader zwei Schutzschichten, die die meisten Projekte nie liefern. Pepeto verdiente sich seine Position als ernsthafter Einstieg in dem Moment, als das Team jedes angekündigte Produkt fertiggestellt hatte.

Zum Team gehört ein ehemaliger Binance-Experte, und Erfahrung von einer der größten Börsen der Welt wiegt schwer, wenn das Listing selbst zum entscheidenden Ereignis wird. Bevor der Verkauf startete, hat SolidProof den kompletten Code jedes Smart Contracts kontrolliert und freigegeben, weshalb Käufer hier nicht auf ein ungeprüftes Versprechen setzen müssen. Die Gesamtmenge umfasst 420 Billionen Token, und der Presale-Preis steht aktuell bei 0,000000188 Dollar. Der geprüfte Code und die fertige Anbindung an den Handel trennen dieses Projekt von Presales, die den Starttag nie überstehen.

Der XRP Prognose Markt beobachtet, ob der Kurs 1,43 Dollar zurückerobert, doch ein Anstieg von 1,39 auf 2 Dollar wären am Ende rund 44 Prozent. Ein Presale-Einstieg vor einem erwarteten Listing bewegt sich in einer anderen Größenordnung, auch wenn niemand ein Ergebnis versprechen kann. Wer den Zeitplan prüfen will, findet ihn vollständig bei Pepeto. Die Stufen laufen weiter, weshalb der heutige Preis der günstigste bleibt, den dieser Presale je zeigen wird. Wer die XRP Prognose verfolgt, sieht hier einen Einstieg, der ohne politischen Kalender auskommt.

Fazit

Die XRP Prognose verschiebt sich immer wieder, weil das eine Ereignis, das den Kurs bewegen könnte, in einem zerstrittenen Senat feststeckt. Die Wallets, die im letzten Zyklus verdient haben, bewegten sich zuerst, als das Risiko hoch war. Aus diesen Wallets wurden Millionäre, bevor die Masse hinsah. Pepeto mit dem erwarteten Binance-Listing ist die klarste zweite Chance dieses Zyklus. Andere Token notieren längst auf Kursen, die gute Nachrichten eingepreist haben. Wer die XRP Prognose verfolgt und das Bedauern über verpasste Einstiege kennt, kann es hier in eine Position verwandeln, solange der Presale-Preis noch unter dem liegt, den der Handel später aufruft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose für September 2026 aus?

XRP handelt bei rund 1,39 Dollar. Die XRP Prognose hängt am Widerstand bei 1,43 Dollar und am Senatstermin für den CLARITY Act am 15. September.

Was unterscheidet Pepeto von XRP?

Pepeto ist ein Presale-Token mit geprüftem Code von SolidProof, einer Cross-Chain-Bridge, einem Risk Scorer und einem erwarteten Binance-Listing. Alle weiteren Angaben finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com.