Anzeige / Werbung

Die Solana Prognose hat sich innerhalb einer Woche verschoben, denn SOL notiert wieder bei rund 105 Dollar. Innerhalb von sieben Tagen ergibt das ein Plus von 12 Prozent, während das Netzwerk im Juli 4,2 Milliarden Transaktionen verarbeitet hat. Ausgelöst wurde die Bewegung von einer Abstimmung, die das künftige Angebot an SOL dauerhaft verkleinert. Damit stellt sich für Anleger eine unbequeme Frage. Reicht ein knapperes Angebot, um die Solana Prognose bis 120 Dollar zu tragen, oder ist der größere Teil der Bewegung bereits gelaufen? Die nächsten Handelstage geben darauf die Antwort.

Solana Prognose gewinnt Rückenwind durch SGP-0002 und ETF-Zuflüsse

SOL wurde zuletzt bei etwa 105 Dollar gehandelt und damit rund anderthalb Prozent höher als am Vortag. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 61 Milliarden Dollar, und das Handelsvolumen von 24 Stunden erreichte mehr als drei Milliarden Dollar. Damit steht Solana auf Rang sieben im Gesamtmarkt. Der Sprung über 100 Dollar gelang Ende August erstmals seit Februar, und ein erster Versuch wurde bei 102,88 Dollar noch abverkauft. Die Solana Prognose stützt sich damit erstmals seit dem Frühjahr auf einen dreistelligen Kurs.

Der eigentliche Auslöser für die aktuelle Solana Prognose liegt in der Governance. Laut TradingKey hat der Vorschlag SGP-0002 den jährlichen Abbau der Neuemission von 15 auf 30 Prozent beschleunigt, wodurch das Netzwerk seine Zielinflation von 1,5 Prozent fast doppelt so schnell erreicht. Über sechs Jahre gerechnet entstehen dadurch rund 18,9 Millionen SOL weniger. Parallel halten die amerikanischen Spot-ETFs auf Solana ein Nettovermögen von rund 879 Millionen Dollar, und Galaxy Digital vergibt seit Ende August Kredite gegen hinterlegte SOL.

Coinpaper verweist auf die Struktur aus Ausbruch und Rücktest und sieht 120 Dollar als nächstes Ziel für die Solana Prognose. Für die Solana Prognose bedeutet das rund 15 Prozent gegenüber dem heutigen Stand. Auch die optimistischeren Modelle für 2026 enden im Bereich um 135 Dollar. Bei 61 Milliarden Dollar Bewertung braucht jede Verdopplung Zuflüsse in zweistelliger Milliardenhöhe. Wer größere Vervielfachungen sucht, muss deshalb dort schauen, wo die Bewertung noch klein ist.

Solana Prognose trifft auf Pepeto und den geprüften Vorverkauf

SOL gewinnt zweistellig und schafft es damit in die Schlagzeilen, doch die Solana Prognose beschreibt eine Erholung und keinen frühen Einstieg. Pepeto baut genau diesen frühen Einstieg. Der unabhängige Prüfer SolidProof hat jeden einzelnen Smart Contract der Börse vollständig kontrolliert und freigegeben, bevor der Vorverkauf für Käufer geöffnet wurde. Wer in dieser Marktphase kauft, vertraut also dem Code hinter dem eigenen Kapital. Mit der bevorstehenden Notierung fließt Kapital, bevor sich das Fenster des Vorverkaufs endgültig schließt.

Im Mittelpunkt steht PepetoSwap, eine Handelsplattform, die Geschäfte ohne Gebühren abwickelt. Dazu kommt eine Brücke, die Token zwischen Netzwerken versendet, ohne Gaskosten zu berechnen. Die Werkzeuge senken also Kosten, statt sie zu erhöhen. Insgesamt existieren 420 Billionen Token, und auf der offiziellen Seite von Pepeto lässt sich der Stand des Vorverkaufs jederzeit einsehen.

Eingeflossen sind mehr als 10 Millionen Dollar, während der breite Markt 48 Prozent tiefer stand als auf seinem Hoch. Kapital, das in einer Phase der Angst ankommt, ist eine Überzeugung, die sich in Dollar ausdrückt. Der Token liegt im Vorverkauf bei 0,000000188 Dollar, und diese Zahl verschwindet dauerhaft, sobald die Börse die Preisbildung übernimmt. Jede neue Runde kostet mehr, und die Notierung beendet den Vorverkaufspreis vollständig.

SOL braucht für jeden weiteren Schritt neue Governance-Beschlüsse und frische Zuflüsse aus den ETFs. Pepeto arbeitet dagegen mit einem festen Einstieg, einem klaren Zeitplan bis zur Notierung und einem schrumpfenden Bestand. Aus Sicht von Analysten könnte daraus das Hundert- bis Dreihundertfache werden, sobald der Börsenpreis den Vorverkaufspreis ablöst. Die Mischung aus geprüften Verträgen, wachsendem Kapital und knapper werdender Verfügbarkeit könnte den Einstieg zu dem machen, den viele erst im Rückblick bemerken.

Fazit

Die Solana Prognose bleibt konstruktiv, solange Governance und ETF-Zuflüsse tragen. Doch jede Erholung dieses Zyklus endete unter den alten Höchstständen, und SOL liegt 65 Prozent unter dem Rekord. Jeder Zyklus bringt Käufer hervor, die in der Angst einstiegen und in der Erholung kassierten. Pepeto hat mit mehr als 10 Millionen Dollar in einem der schwächsten Quartale seit 2022 gezeigt, dass dieses Muster erneut greift. Die Notierung ist der Moment, der die frühen Käufer von allen trennt, die erst im Rückblick davon erfahren. Wer jetzt im Vorverkauf dabei ist, kann den Aufschlag dieses Ereignisses mitnehmen, wer draußen bleibt, sieht ihm zu.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Solana Prognose für 2026?

Die Solana Prognose für 2026 reicht von rund 77 bis 135 Dollar, wobei 120 Dollar nach SGP-0002 das nächste technische Ziel ist.

Was ist Pepeto und wo finde ich den Vorverkauf?

Pepeto ist eine von SolidProof geprüfte Handelsplattform mit eigener Börse, der Vorverkauf steht bei mehr als 10 Millionen Dollar und läuft unter https://pepetocoin.com.