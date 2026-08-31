Pepe Coin Prognose 2026, PEPE bei 0,00000364 Dollar nach dem Squeeze

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Die Pepe Coin Prognose hat in 72 Stunden ihr Vorzeichen verloren. PEPE handelt am 30. August zu 0,00000364 Dollar, rund 13 Prozent tiefer als das August-Hoch von 0,0000043 Dollar. Der RSI fiel im selben Zeitraum von über 79 auf 60,29, ein Einbruch von 13 Punkten. Gleichzeitig liegt seit dem 8. April ein ETF-Antrag von Canary Capital bei der SEC, ohne Zeitplan. Bleibt vom Squeeze etwas übrig, oder war das bereits der ganze Sommer?

Pepe Coin Prognose und PEPE-Kurs zwischen ETF-Antrag und leerem Volumen

Die Pepe Coin Prognose hat in wenigen Tagen an Substanz verloren. Laut Blockchain.News handelte PEPE am 30. August gegen 09.04 Uhr UTC bei 0,00000364 Dollar, 13 bis 15 Prozent unter dem Monatshoch. Am Vortag lag der Kurs bei 0,00000361 Dollar mit einem Tagesminus von fünf Prozent. Das MACD-Histogramm ist ins Negative gedreht und bestätigt den Tempoverlust. Das Spot-Volumen auf Binance liegt bei 9,68 Millionen Dollar, ein Wert, der weder Akkumulation noch Panik beschreibt.

Der breite Markt hilft der Pepe Coin Prognose nicht, denn das Krypto-Handelsvolumen fiel am 30. August um 44,68 Prozent, nachdem Bitcoin nach Warshs Warnung in Jackson Hole unter 78.000 Dollar rutschte. Canary Capital reichte am 8. April einen S-1-Antrag für einen Spot-ETF auf PEPE ein, den ersten Versuch dieser Art. Der Antrag liegt laut KuCoin weiter in der Prüfung, ohne Termin.

Ein Detail bleibt bemerkenswert. Zwischen dem 12. August und dem Monatshoch sank der auf Börsen gehaltene Bestand von 82,75 auf 81,30 Billionen PEPE, ein engerer Streubesitz, der den Squeeze erst möglich machte. Bei 414 Billionen Token und einem Allzeithoch von 0,00002803 Dollar bleibt die Pepe Coin Prognose hart begrenzt. Eine vollständige Erholung entspräche dem Siebenfachen, stark für Halter und trotzdem eine feste Obergrenze. Genau dort wird es interessant, denn die Person hinter dem ersten Pepe arbeitet längst an etwas, das diese Grenze nicht kennt.

Pepe Coin Prognose 2026 gegen den größeren Nachfolger Pepeto

Jeder Zyklus bringt genau einen Meme-Coin hervor, der das Unmögliche schafft. DOGE machte aus einem Witz einen Haushaltsnamen, SHIB schuf mehr frühe Millionäre als die meisten Technologiebörsengänge, und dann lief Pepe in einer einzigen Saison auf 11 Milliarden Dollar. Der entscheidende Punkt für jede Pepe Coin Prognose ist die Person hinter diesem Lauf, denn sie steht auch hinter Pepeto.

Keiner dieser drei Coins gab seinen Haltern jemals einen Grund zu bleiben, und Pepeto liefert genau diesen Grund. Im Mittelpunkt steht ein Risikowerkzeug, das jeden Vertrag bewertet, bevor Geld überhaupt in seine Nähe kommt. Dazu kommt PepetoSwap, wo pro Handel keine Gebühr anfällt, und eine Brücke, die Werte zwischen Ketten ohne Verlust bewegt. Das Meme bringt die Menge, die Börse hält sie, und dieser eine Unterschied verwandelt einen Moment in einen Markt.

Der Markt stimmt bereits ab, denn in den Vorverkauf sind mehr als 10 Millionen Dollar geflossen und jede Runde schließt schneller als die vorherige. Noch bevor die erste Runde öffnete, prüfte SolidProof den kompletten Vertragscode und legte das Ergebnis offen, was Käufern heute eine nachvollziehbare Sicherheitsgrundlage statt eines Versprechens verschafft. Erfahrung aus der Führungsebene von Binance steuert das anstehende Listing, und auf der offiziellen Pepeto-Website laufen die Produkte bereits.

Die Rechnung ist der Teil, der frühe Wallets wachhält. Bei der gleichen Token-Menge wie beim ursprünglichen Pepe entspräche eine Rückkehr zu jener Bewertung, die Pepe ganz ohne Produkte erreicht hat, für einen so frühen Einstieg rechnerisch dem 150-Fachen. Der beste Fall für PEPE selbst liegt heute beim Siebenfachen. Gleicher Entwickler, gleiches Drehbuch, und ein Einstieg, der am Tag des Binance-Listings schließen dürfte.

Fazit

Meme-Kraft auf einer funktionierenden Börse erklärt, warum sich die Einträge jeder Runde zu Adressen zurückverfolgen lassen, die Gewinner früherer Zyklen hielten. Diese Halter wurden stets auf demselben Weg reich, indem sie lebende Projekte fanden, bevor der Markt einen Namen dafür hatte. Eine Pepe Coin Prognose bietet im besten Fall das Siebenfache, während für einen Einstieg zum heutigen Zeitpunkt beim Nachfolger rechnerisch das 150-Fache im Raum steht. Der Vorverkauf endet beim Listing. Die Plätze werden auf der offiziellen Pepeto-Website gefüllt. Wer von außen zusieht, dürfte sich daran erinnern, dass das Fenster die ganze Zeit offen stand.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Pepe Coin Prognose für 2026?

Die Pepe Coin Prognose bleibt eng begrenzt, solange PEPE bei 0,00000364 Dollar steht. Eine Rückkehr zum Allzeithoch von 0,00002803 Dollar entspräche dem Siebenfachen. Der ETF-Antrag von Canary Capital liegt weiter ohne Termin bei der SEC.

Warum gilt Pepeto als nächster Pepe Coin?

Pepeto wiederholt den Aufbau des ersten Pepe mit demselben Entwickler und derselben Token-Menge, ergänzt um eine laufende Börse mit Risikoprüfung und gebührenfreiem Handel. Eine vollständige Codeprüfung durch SolidProof lag vor dem Start der ersten Runde vor, und der Vorverkauf endet mit dem Binance-Listing. Details dazu finden Sie auf pepetocoin.com, erreichbar unter pepetocoin.com.