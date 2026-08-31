Köln (ots) -Immer mehr Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen nach Kokainkonsum im Krankenhaus behandelt werden. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Straftaten im Zusammenhang mit Kokain und Crack hier in den letzten zehn Jahren verdreifacht.Das zeigt eine aktuelle Datenerhebung vom Radiosender 1LIVE. Datenjournalistinnen und -journalisten werteten die Polizeiliche Kriminalstatistik vom LKA und von 12 Kreispolizeibehörden in NRW aus. Zusätzlich analysierten sie die Daten vom Land NRW zu Krankenhausaufenthalten nach Kokainkonsum.Kokain führte 2024 eher in großen Städten in NRW zur Behandlung im Krankenhaus.Die meisten Krankenhausaufenthalte wegen Kokain pro 100.000 Einwohner verzeichneten Hagen, Köln und Dortmund. Besonders stark sind die Anstiege in Duisburg, wo sich die Fälle in zehn Jahren verachtfacht haben, und in Krefeld und Leverkusen, wo sie sich versiebenfacht haben. Die einzige Ausnahme bildet Herford. Dort sind die Zahlen rückläufig.Die steigende Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen Kokain kann unterschiedliche Ursachen haben. Eine davon ist aus Sicht von Dr. Barbara Schneider, Chefärztin der Abteilung Abhängigkeitserkrankungen, Psychiatrie und Psychotherapie an der LVR-Klinik in Köln, eine höhere Verfügbarkeit der Droge. "Die Substanz muss immer verfügbar sein, sonst kann man nicht von ihr abhängig werden.", so Schneider.Auch Felix Strobach, Bereichsleiter der Jugendsuchtberatung der Drogenhilfe Köln, beobachtet einen Wandel beim Konsum: "Das ist mittlerweile eine ganz normale Partydroge oder auch in vielen Fällen eine ganz normale Alltagsdroge." Sein Eindruck ist außerdem, dass Konsumentinnen und Konsumenten sich selten mit den Risiken der Substanz auseinandersetzen: "Unsere Wahrnehmung ist, dass tatsächlich viele Menschen da sehr unbedarft rangehen. Das heißt, das wirklich anders einschätzen als andere Substanzen". Es gehe Konsumierenden häufig um die euphorisierende Wirkung von Kokain: "Da geht's viel um intensive Spaßerfahrung, also Hochgefühle, auch darum einen Ausgleich zu schaffen zu Frustration und Stress im Alltag. Das beobachten wir generell hier auch in vielen Beratungsgesprächen, dass ein hoher Leistungsdruck besteht."In NRW sind die Kokain- und Crack-Delikte aktuell auf einem Rekordniveau.Nach Angaben der Polizeilichen Kriminalstatistik, die im April 2026 veröffentlicht wurde, erfasste die Polizei 2025 rund 7.500 entsprechende Straftaten. Das sind dreimal so viele wie zehn Jahre zuvor.Die Statistik erfasst allerdings nur bekannt gewordene Fälle. Ob es später zu einer Verurteilung kommt, geht aus den Zahlen nicht hervor. Eine Steigerung der Straftaten kann auch auf intensivere Kontrollen und Ermittlungen zurückzuführen sein.Unter den rund 7.500 erfassten Delikten im Zusammenhang mit Kokain und Crack werden unterschiedliche Straftaten zusammengefasst, dazu zählen Besitz, sowie Handel, Herstellung und Schmuggel.Von 2022 auf 2023 gab es den deutlichsten Anstieg der Kokain-Delikte: innerhalb eines Jahres sind die Straftaten um 25% gestiegen.Nach Angaben des Landeskriminalamts in NRW hat die Entwicklung mehrere Gründe: Zum einen kontrolliere die Polizei verstärkt. Zum anderen sei Kokain zunehmend verfügbar.1LIVE Themenwoche vom 31.August bis 3. SeptemberAuf Basis der 1LIVE Datenerhebung wird im 1LIVE Radioprogramm, auf den 1LIVE Social Media Kanälen, sowie in der 1LIVE App und auf 1LIVE.de erzählt, wie sich Kokainkonsum entwickelt hat, wieso Kokain besonders für junge Menschen ein großes Thema ist.Auf 1LIVE.de ist ab dem 31.August um 5:00 Uhr die gesamte Recherche mit Grafiken und Erklärungen verfügbar.Pressekontakt:Programmbereich AktuellesWDR NewsroomElstergasse 150667 KölnTelefon +49 (0)221 220-8787E-Mail: newsroom-jetzt@wdr.deOriginal-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6342292