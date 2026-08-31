Über den Wolken ist die Freiheit nicht immer grenzenlos. Hohe Kerosinpreise verderben den Airlines das Geschäft und gestiegene Ticketpreise machten den Sommerurlaub 2026 deutlich teurer. Dies gilt insbesondere in Europa, wo die Kerosin-Kapazitäten beschränkt sind. Dennoch befindet sich der Markt derzeit wieder im Entspannungsmodus. Seit Kriegsbeginn sind viele Titel wieder gestiegen. Es lohnt sich daher, mal die Aktien von Billigflieger Ryanair und der teuren Air France-KLM unter die Lupe zu nehmen. Wer keine Lust auf die schlechte Vorhersagbarkeit bei Airline-Aktien hat, kann sich trotzdem den Lüften zuwenden, denn wir blicken auch auf die Papiere von Volatus Aerospace.Den vollständigen Artikel lesen ...
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