Der Uranmarkt gewinnt wieder an Dynamik. IsoEnergy stärkt seine internationale Plattform, während Premier American Uranium zwei US-Projekte mit klaren Arbeitsprogrammen vorantreibt.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Premier American Uranium Corp. und IsoEnergy Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Freier Journalist · Erstveröffentlichung: 31.08.2026, 5:30 Uhr Zürich/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Uranpreis notiert wieder um die Marke von 90 US-Dollar je Pfund U3O8. Der von Trading Economics ausgewiesene Referenzwert lag am 27. August 2026 sogar zeitweise bei über 90,00 US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprach dies einem Anstieg von rund 20 Prozent. Der Wert basiert auf einem CFD, das den Uran-Benchmarkmarkt abbildet.

Die Rückkehr an diese Schwelle ist mehr als eine runde Zahl. Sie trifft auf einen Markt, in dem der langfristige Reaktorbedarf steigt, neue Minen aber Zeit, Kapital und Genehmigungen benötigen. Für Entwickler und Explorationsgesellschaften verbessert ein höherer Uranpreis grundsätzlich das Umfeld.

Mehr Kernkraft - aber nicht jedes Ausbauziel wird Realität!

Die World Nuclear Association beschreibt ein weitreichendes Ausbaupotenzial: Sollten bestehende Reaktoren weiterbetrieben und die nationalen Neubauziele umgesetzt werden, könnte die weltweite Kernkraftkapazität bis 2050 auf rund 1.446 GWe steigen. Das läge über dem international formulierten Ziel einer Verdreifachung auf etwa 1.200 GWe.

Die Richtung ist dennoch erkennbar. Die USA verfolgen das politische Ziel, ihre Kernkraftkapazität von rund 100 auf 400 GWe bis 2050 auszubauen. China genehmigte Ende Juli den Bau von acht weiteren Reaktoren. Indien plant im Rahmen seiner Nuclear Energy Mission mindestens fünf einheimisch entwickelte Small Modular Reactors, die bis 2033 betriebsbereit sein sollen. Zugleich treiben Elektrifizierung, Versorgungssicherheit und der wachsende Strombedarf digitaler Infrastruktur die Diskussion um grundlastfähige, CO2-arme Energiequellen voran.

Auf der Angebotsseite bleibt die Konzentration hoch. Kasachstan stellte 2024 rund 39 Prozent der weltweiten Uranminenproduktion. Vorübergehende Störungen einzelner Produzenten oder ihrer Lieferketten können deshalb Aufmerksamkeit erzeugen. Die Cigar Lake-Mine musste im Juli wegen Problemen bei der Schwefelsäureversorgung der McClean-Lake-Anlage kurzzeitig pausieren. Cameco nahm die Produktion jedoch am 14. Juli wieder auf und bestätigte seine Prognose für 2026. Das Ereignis war damit kein dauerhafter Produktionsausfall, unterstreicht aber die Empfindlichkeit der Brennstoffkette.

Die langfristige Uranthese bleibt konstruktiv, auch wenn der Weg teilweise volatil verlaufen kann. Genau in diesem Spannungsfeld positionieren sich IsoEnergy und Premier American Uranium mit zwei unterschiedlichen Unternehmensprofilen.

IsoEnergy: Hochgradige Ressource trifft auf neue US-Plattform

IsoEnergy Ltd. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ - ist ein global diversifiziertes Uranunternehmen mit Projekten und Ressourcen in Kanada, den USA und Australien. Das Unternehmen produziert derzeit kein Uran. Sein herausragender technischer Vermögenswert ist Larocque East im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan mit der Hurricane-Lagerstätte.

Hurricane verfügt über eine aktuelle Mineralressource von 48,6 Millionen Pfund U3O8 mit durchschnittlich 34,5 Prozent U3O8 in der Kategorie Indicated sowie 2,7 Millionen Pfund mit 2,2 Prozent U3O8 in der Kategorie Inferred. Die Mineralisierung liegt nach Unternehmensangaben in etwa 325 Meter Tiefe und rund 40 Kilometer nordwestlich der McClean Lake-Mühle. Diese Kombination aus hohem Gehalt, vergleichsweise geringer Tiefe und vorhandener regionaler Infrastruktur bildet den Kern der kanadischen Investmentthese.

Im Sommer 2026 setzte IsoEnergy ein auf bis zu 8.000 Meter und bis zu 20 Bohrlöcher ausgelegtes Programm am Hurricane South Trend fort. Die ersten vier abgeschlossenen Bohrungen trafen laut Unternehmensmeldung auf erhöhte Radioaktivität. Die Ergebnisse sollen vor allem die Kontinuität und ein mögliches Erweiterungspotenzial außerhalb des bisherigen Ressourcenbereichs untersuchen.

DISA Uranium: 33 Prozent-Beteiligung statt vollständiger Übernahme!

Am 19. August 2026 schlossen IsoEnergy und DISA Technologies die Transaktion zur Bildung der DISA Uranium Corporation ab. IsoEnergy brachte sein Portfolio genehmigter, ehemals produzierender Uranminen in Utah ein, investierte 33 Millionen US-Dollar und hält nach Abschluss der Transaktion und der 105-Millionen-US-Dollar-Finanzierung rund 33 Prozent auf vollständig verwässerter Basis. Damit ist IsoEnergy der größte Aktionär von DISA Uranium.

DISA Uranium verbindet die eingebrachten Utah-Projekte mit einer Technologie zur Aufbereitung und Sanierung historischer Uranbergbaurückstände. Tony M soll nach Angaben von DISA Uranium eine kurzfristige Priorität sein. Für IsoEnergy eröffnet die Beteiligung dennoch einen zusätzlichen Zugang zur politischen Dynamik rund um eine stärkere US-Uranversorgung.

Eine weitere aktuelle Entwicklung betrifft die Zusammenarbeit vor Ort: Am 24. August schloss IsoEnergy mit Kineepik Métis Local eine Explorationsvereinbarung. Sie schafft einen Rahmen für laufenden Austausch, Informationsweitergabe sowie Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Geschäftsmöglichkeiten. Für die weitere Exploration in Saskatchewan stärkt dies die strukturierte Einbindung der betroffenen Gemeinschaft.

Premier American Uranium: Cebolleta und Kaycee liefern konkrete Katalysatoren

Premier American Uranium Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ - konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den USA. Das Portfolio erstreckt sich über fünf bedeutende Uranregionen. Aktive Arbeitsprogramme laufen vor allem im Grants Mineral Belt in New Mexico sowie im Great Divide und Powder River Basin in Wyoming.

Cebolleta: 90 US-Dollar sind bereits die Basis der PEA

Besonders interessant ist die Verbindung zum aktuellen Uranpreis. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung von 2025 verwendet im Basisszenario 90 US-Dollar je Pfund U3O8 - nahezu exakt das derzeitige Marktumfeld. Die PEA skizziert eine potenzielle Minenlaufzeit von 13 Jahren, eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 1,4 Millionen Pfund U3O8 und insgesamt 18,1 Millionen Pfund zahlbares eU3O8.

Auf dieser Basis weist die Studie einen Barwert nach Steuern bei acht Prozent Diskontsatz von 83,9 Millionen US-Dollar, eine interne Rendite nach Steuern von 17,7 Prozent und anfängliche Gesamtinvestitionen von rund 112,7 Millionen US-Dollar aus.

Das 2026 abgeschlossene PQ-Kernbohrprogramm umfasste 6.030 Fuß in 18 vertikalen Bohrlöchern. 77 Kernproben mit zusammen 2.124 Pfund Material wurden an Hazen Research geliefert. Die laufenden metallurgischen Tests sollen prüfen, ob sich die in der PEA angenommene Urangewinnung im Haufenlaugungsverfahren verbessern lässt. Eine Sensitivitätsrechnung der PEA zeigt: Würde sich die angenommene Ausbeute von 80 auf 90 Prozent erhöhen und ließen sich alle übrigen Annahmen halten, stiege der Nachsteuer-NPV8 rechnerisch von rund 84 auf rund 159 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen strebt für 2027 eine aktualisierte PEA an.

Kaycee: 42 Prozent des Bohrprogramms abgeschlossen

Beim vollständig unternehmenseigenen Kaycee-Projekt im Powder River Basin waren bis zum 17. August 50 Bohrungen über insgesamt 41.960 Fuß und damit rund 42 Prozent des geplanten 100.000-Fuß-Programms abgeschlossen. Zu den stärkeren veröffentlichten Abschnitten zählt Bohrloch RT26-085 mit 3,5 Fuß und 0,135 Prozent eU3O8, einschließlich 2,0 Fuß mit 0,204 Prozent eU3O8. Die Angaben beruhen auf Gammasondenmessungen und stellen radiometrisch abgeleitete Äquivalentgehalte dar, nicht direkte chemische Analysen. Das laufende Programm soll das geologische Modell verdichten, mineralisierte Trends verfolgen und Zielgebiete für eine mögliche spätere Ressourcendefinition priorisieren.

Fazit: Zwei unterschiedliche Zugänge zum selben Uranmarkt

Der Uranmarkt erhält Rückenwind aus langfristig steigenden Reaktoranforderungen, Energiesicherheit und neuen Stromverbrauchern. Der Referenzpreis um 90 US-Dollar verbessert die Aufmerksamkeit für Projekte, die auf ein tragfähiges Preisumfeld angewiesen sind. Kurzfristige Schwankungen bleiben dennoch wahrscheinlich, und politische Ziele sind nicht mit gebauten Reaktoren gleichzusetzen.

IsoEnergy verbindet eine außergewöhnlich hochgradige kanadische Ressource mit einer bedeutenden Beteiligung an einer neu formierten US-Uranplattform. Die nächsten wichtigen Belege dürften aus der Exploration am Hurricane South Trend und der operativen Entwicklung von DISA Uranium kommen.

Premier American Uranium bietet einen stärker entwicklungs- und explorationsorientierten Zugang. Bei Cebolleta steht die metallurgische Optimierung im Vordergrund, während bei Kaycee das große Bohrprogramm die Grundlage für eine mögliche spätere Ressourcendefinition verbreitern soll. Sollten technische Ergebnisse, Finanzierung, Genehmigungen und Umsetzung zusammenpassen, könnten beide Projekte im Umfeld einer stärkeren heimischen US-Uranversorgung an strategischer Bedeutung gewinnen.

Für Anleger bleibt damit nicht nur der Uranpreis entscheidend, sondern vor allem die Qualität der nächsten Unternehmensmeilensteine.

Glück auf und viele Grüße

Ihr

Marc Ollinger

SRC swiss resource capital AG

Wissenschaftliche und technische Grundlage

Die Angaben zu Larocque East/Hurricane beruhen auf IsoEnergy-Mitteilungen, deren wissenschaftliche und technische Inhalte von Dr. Dan Brisbin, P.Geo., Vice President Exploration von IsoEnergy und Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt wurden. Die Angaben zur Cebolleta-PEA und zur Mineralressourcenschätzung beruhen auf dem technischen Bericht beziehungsweise den Unternehmensmitteilungen von Premier American Uranium; als zuständige Qualified Persons werden dort unter anderem Mark B. Mathisen, C.P.G., sowie für das Arbeitsprogramm Terry McNulty, P.E., genannt. Die Angaben zu Kaycee wurden von J.J. Brown, P.G., SME-RM, Vice President Exploration von Premier American Uranium und Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Diese Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die jeweiligen Primärquellen. Die SRC swiss resource capital AG und die Autorin haben die wissenschaftlichen oder technischen Angaben nicht unabhängig verifiziert.

Quellen und Datenstand

Uranpreis: Trading Economics, Uranium - Price - Chart - Historical Data - News, Stand 28.08.2026

Preisindikator: TradeTech, Daily Uranium Spot Price Indicator - Methodik

Kernkraftausbau: World Nuclear Association, World Nuclear Outlook Report, aktualisiert 22.01.2026

Uranproduktion: World Nuclear Association, World Uranium Mining Production

USA: U.S. Department of Energy, Fact Sheet: Accelerating Deployment of Nuclear Power

China: World Nuclear News, China approves construction of eight more reactors

Indien: Government of India, Nuclear Energy Mission / Small Modular Reactors

Cigar Lake: Cameco, Cigar Lake Mine Resumes Production, 14.07.2026

Hurricane: IsoEnergy, Summer Drilling at Hurricane South Trend, 08.07.2026

DISA Uranium: IsoEnergy, Closing of Transaction to Form DISA Uranium Corporation, 19.08.2026

Kineepik: IsoEnergy, Exploration Agreement with Kineepik Métis Local, 24.08.2026

Cebolleta: Premier American Uranium, Completion of Drilling Program and Metallurgical Samples, 13.07.2026

Cebolleta-PEA: Premier American Uranium, 2026 New Mexico Work Program / PEA Sensitivities, 27.03.2026

Kaycee: Premier American Uranium, Mid-season Drill Results, 17.08.2026

Datenstand: 28.08.2026, 13:30 Uhr Zürich/Berlin. Marktpreise können sich bis zur Veröffentlichung verändern.

Wichtige Hinweise, Interessenkonflikte und Disclaimer

Art des Beitrags und wesentlicher Interessenkonflikt: Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbe- und Marketingmitteilung (Advertorial) und keine unabhängige Finanzanalyse. Die SRC swiss resource capital AG erhält von Premier American Uranium Inc. und IsoEnergy Ltd. Vergütungen für IR-Beratungs- und Kommunikationsleistungen. Hieraus entsteht ein wesentlicher Interessenkonflikt, der die Auswahl der besprochenen Unternehmen sowie die Art ihrer Darstellung beeinflussen kann.

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Methodik, Quellen und Aktualisierung: Markt- und Unternehmensangaben wurden den im Quellenverzeichnis genannten, als zuverlässig erachteten Veröffentlichungen entnommen. Der genannte Uranpreis ist ein marktbezogener Referenzwert; einzelne physische Transaktionen oder langfristige Lieferverträge können zu anderen Preisen abgeschlossen werden. Tatsachen, Unternehmensangaben, Studienergebnisse, zukunftsgerichtete Informationen und redaktionelle Einschätzungen wurden sprachlich voneinander getrennt. Marktprognosen, historische Daten, Sensitivitätsrechnungen und Unternehmensziele sind keine Kursziele oder Handelssignale. Eine planmäßige Aktualisierung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Verpflichtungen zur Berichtigung oder Aktualisierung bleiben unberührt. Maßgeblich sind die Verhältnisse zum angegebenen Redaktionsschluss.

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Besondere Risiken: Wertpapiere von Uran-, Rohstoff-, Bergbau-, Explorations- und Projektentwicklungsgesellschaften sind mit erheblichen Risiken verbunden. Dazu zählen insbesondere Uranpreis-, Rohstoffmarkt-, Währungs-, Liquiditäts-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Explorations-, Ressourcen-, Genehmigungs-, Bau-, Betriebs-, Umwelt-, Sanierungs-, politische, regulatorische und länderspezifische Risiken. Small- und Micro-Cap-Aktien können besonders illiquide und volatil sein. Projekte können technisch oder wirtschaftlich scheitern, Zeitpläne oder Kostenbudgets überschreiten oder zusätzliches Kapital zu für bestehende Aktionäre nachteiligen Bedingungen benötigen. Kursverluste bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals sind möglich. Frühere Wertentwicklungen, historische Marktpreise und technische Studien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.

Zukunftsgerichtete Informationen sowie wissenschaftliche und technische Angaben: Dieser Beitrag enthält zukunftsgerichtete Informationen, Unternehmensziele sowie wissenschaftliche und technische Angaben. Diese beruhen auf Annahmen, Schätzungen und Erwartungen zum jeweiligen Veröffentlichungszeitpunkt; tatsächliche Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken erheblich abweichen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit auf. Eine PEA ist vorläufig und kann Inferred-Mineralressourcen einbeziehen, die geologisch als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse einer PEA realisiert werden. Radiometrisch abgeleitete eU3O8-Gehalte und Radioaktivitätsmessungen sind keine direkten chemischen Urananalysen. Die genannten QP-Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die jeweiligen Primärquellen; die SRC swiss resource capital AG hat die wissenschaftlichen oder technischen Angaben nicht unabhängig überprüft.

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