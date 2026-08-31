Die DroneShield-Aktie bleibt nach dem massiven Kursverlust in einer entscheidenden Phase. Zwar konnte sich der Kurs zuletzt im Supportbereich stabilisieren und eine kräftige Gegenbewegung einleiten, doch die jüngste Schwäche zeigt, dass der Abwärtstrend noch nicht überwunden ist. Nun steht die Frage im Mittelpunkt, ob die Aktie einen nachhaltigen Boden bilden kann. Chartanalyse zur DroneShield-Aktie Die DroneShield-Aktie verlor rund -78% vom Allzeithoch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de