Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland geht in die nächste Festival-Runde: Wenn sich der Hockenheimring vom 3. bis zum 6. September erneut in eine Kulisse für das größte Mixed-Music-Festival Deutschlands verwandelt, ist der Lebensmitteleinzelhändler auch in diesem Jahr als offizieller Partner dabei. Rund 250.000 Besucher können auf drei Bühnen Headliner wie David Guetta, Mark Forster, Scooter, Ski Aggu, Felix Jaehn und die No Angels live erleben. Mit der Kombination aus Pop, Hip-Hop, EDM und Schlager an einem Ort adressiert das Festival den Musikgeschmack eines breiten Publikums.Das passt zum Selbstverständnis des Discounters: "So wie das GLÜCKSGEFÜHLE Festival mit seinem vielfältigen Musikangebot unterschiedlichste musikalische Vorlieben verbindet, steht Lidl als zuverlässiger Nahversorger, der täglich Millionen Menschen erreicht, für ein vielfältiges Sortiment und hohe Qualität. Mit zahlreichen Aktionen im Infield und praktischen Services auf den Campingplätzen und an der Filiale in Hockenheim machen wir den Festivalbesuch für Hunderttausende Fans zu einem rundum gelungenen Erlebnis und unterstreichen unsere Rolle als verlässlicher Partner im Alltag", sagt Alexander Lafery, Leitung Marketing der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG."Lidl FestiWelt" mit Blick auf Euphoria StageNach dem Auftakt im Vorjahr hat der Discounter im zweiten Jahr der Partnerschaft noch mehr auf dem Festival zu bieten. Im Zentrum steht die "Lidl FestiWelt", die im Eingangsbereich des Infields platziert ist. Auf der 350 Quadratmeter großen Aktionsfläche - das sind rund 100 Quadratmeter mehr als im letzten Jahr - schafft Lidl bei gleichzeitiger Sicht auf die Euphoria Stage noch mehr Platz für einzigartige Erlebnisse.An einer Load Up Lounge erhalten Festivalbesucher bei Vorlage der Lidl Plus App Elektrolyt-Getränke, Smoothie-Shots und Alesto-Nüsse und können gleichzeitig ihre Handys aufladen. Ergänzt wird das Angebot durch eine Glam-Station, an der Besucher ihrem Festival-Look mit temporären Tattoos und Festival-Schminke das besondere Etwas verleihen können. Eine interaktive Reaktionswand mit Produkten aus dem Lidl-Sortiment lädt zum Spielen ein, während an einer Fotostation Festival-Momente festgehalten werden können. Am Freitag- und Samstagabend verwandelt sich die "Lidl FestiWelt" in eine exklusive Aftershowparty, bei der jeweils bis zu 250 Gäste Platz finden. Zur Feier der 13.000 Lidl-Filiale, die am 3. September in Raunheim eröffnet wird, wartet bei der Party am Freitag ein Special Act auf die Fans. Wer während des Festivals nicht auf die eine oder andere Sporteinheit verzichten will, findet in "Poldis Sports Club" einen von Lidl bereitgestellten digitalen Padel-Simulator.Zuverlässige Festivalversorgung dank Lidl Bikes und BollerwagenNeben den Aktionen im Infield hat Lidl auch auf den umliegenden Campingplätzen und an der Filiale in Hockenheim einiges zu bieten. Lidl Bikes versorgen Camper mit Produkten aus dem Lidl-Sortiment: Wer am Glücksrad dreht, kann sich einen Sofortgewinn, wie Crownfield Obstriegel, Bioland Apfelchips oder Bananen sichern.Festivalbesucher, die sich für die Festivaltage eindecken wollen, können das in der nahegelegenen Lidl-Filiale in Hockenheim, Lußheimer Straße 6, tun. Von Donnerstag bis Samstag ist sie täglich von 7 bis 21 Uhr geöffnet und bietet alles, was das Festival-Herz begehrt, zum gewohnt günstigen Lidl-Preis. Am Freitag und Samstag steht auf dem Lidl-Parkplatz außerdem ein Food Truck, an dem drei Kugeln Eis im fluffigen Lidl-Backshop-Croissant plus Toppings kostenlos ausgegeben werden. Wer in der Lidl-Filiale einkauft und anschließend seinen Kassenbon an einer Merch Station neben dem Eistruck vorzeigt, erhält ein Piece der limitierten "Lohnt sich"-Kollektion - darunter Jacken, Shirts, Socken, Sneakers und Hosen. Um die Einkäufe bequem zum Zeltplatz zu bringen, stehen an der Filiale Bollerwagen zum Ausleihen bereit. Eine weitere Bollerwagen-Station finden Besucher auf dem Campingplatz C9.Weitere Informationen zur "Lidl FestiWelt" finden Sie hier (https://www.lidl.de/c/festiwelt/s10099758).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6342345