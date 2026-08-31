Hier geht was...: Bis zu +160% Kurs-Potenzial laut Analysten: Startet Blue Moon jetzt die Neubewertung?

Anzeige / Werbung

Springer darf bauen, Nussir soll 2027 starten, Apex liefert erste Germanium- und Galliumdaten - dazu 33 US-Projekte und 156 Mio. CAD Bruttoerlös. Vier Metalle, mehrere konkrete Katalysatoren.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Blue Moon Metals Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 31. August 2026, 6:35 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die westliche Rohstoffpolitik sucht belastbare Lieferketten - Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) positioniert sich gleichzeitig in Wolfram, Germanium, Gallium und Kupfer. In Nevada darf das Unternehmen bei "Springer' genehmigte Bauarbeiten aufnehmen. Das historische Bergwerk besitzt bereits Schacht, Untertageanlagen und eine Mühle. Das benachbarte "Apex'-Projekt ergänzt erste Analysedaten zu Germanium und Gallium. In Norwegen befindet sich "Nussir' auf Basis einer Machbarkeitsstudie im Bau. Die im Mai abgeschlossene Eigenkapitalfinanzierung über brutto 156,25 Mio. CAD stärkt die Kapitalbasis.

Wolfram: Versorgungssicherheit wird zur Investitionsthese!

Der Wolframmarkt ist stark konzentriert. Nach Schätzungen des U.S. Geological Survey entfielen 2025 rund 67.000 Tonnen auf China, bei einer weltweiten Minenproduktion von etwa 85.000 Tonnen - rechnerisch rund 79%. Die Internationale Energieagentur beschreibt zugleich eine deutliche Preisreaktion auf Exportkontrollen und knappe Verfügbarkeit. Ihre Grafik beziffert die Wolframpreis-Veränderung von Januar 2025 bis April 2026 auf rund 620%.

Wolfram ist kein reines Konjunkturmetall. Seine Härte und Hitzebeständigkeit machen es für Werkzeugtechnik, Luftfahrt, Elektronik und Verteidigungsanwendungen relevant. Die NATO führt Wolfram seit 2024 unter zwölf verteidigungskritischen Rohstoffen.

Quelle: IEA, Global Critical Minerals Outlook 2026; Eigene Darstellung

Kapital folgt zunehmend dem Thema Versorgungssicherheit. Ein aktuelles Signal liefert Großbritannien: Für das "Hemerdon'-Projekt wurde ein Finanzierungspaket des National Wealth Fund von bis zu 71 Mio. GBP vorgestellt - 36 Mio. GBP Eigenkapital, 25 Mio. GBP Fremdkapital und eine noch nicht zugesagte Erweiterungsoption von 10 Mio. GBP. Hinzu kommt eine zeitlich begrenzte Verhandlungsphase über eine mögliche Abnahme von bis zu 50% der laut Machbarkeitsstudie erwarteten Produktion. Das ist keine Bewertung von Blue Moon, zeigt aber den politischen Stellenwert westlicher Wolframquellen.

Investmentthese: Vorhandene Infrastruktur trifft neue Rohstoffoptionen!

Blue Moon Metals (WKN: A413T9) Investmentthese ruht auf zwei unterschiedlich weit entwickelten Säulen. "Springer' könnte sich zu einem US-amerikanischen Wolframzentrum entwickeln, weil Schacht, Untertageanlagen, eine Mühle mit nominell rund 1.200 Tonnen Tageskapazität und ein stillgelegter "APT'-Kreislauf bereits vorhanden sind. "Nussir' verfügt dagegen über eine aktuelle Machbarkeitsstudie und Mineralreserven und befindet sich nach Unternehmensangaben im Bau.

Analysten sind BULLISH! Kursziele reichen bis über +160%!

Zwei aktuelle "Buy"-Studien sehen für Blue Moon Metals erhebliches Neubewertungspotenzial. Ausgehend von einem Referenzkurs von 7,70 CAD ergeben sich folgende Modellpotenziale:

Maxim Group: "Buy" - 12 Monats-Kursziel 15,- USD. Bei einem angenommenen Wechselkurs von 1 USD zu 1,391 CAD entspricht dies rund 20,87 CAD und einem rechnerischen Potenzial von über +160%.

Haywood Securities: "Buy" - Kursziel 15,- CAD. Daraus errechnet sich ein theoretisches Potenzial von über +90%.

Maxim begründet sein Kursziel mit einer "Sum-of-the-Parts'- und "DCF'-Bewertung, Haywood mit einem Bewertungsansatz von 0,69-mal NAV bei einem Diskontsatz von 12%. Beide Researchhäuser sehen damit erheblichen Spielraum für eine Neubewertung - während bei "Springer', "Nussir', "Apex' und dem geplanten 33-Projekte-Paket mehrere konkrete Katalysatoren anstehen.

"Springer': Umweltgenehmigungen öffnen die Bauphase!

Nevada hat entscheidende umweltbezogene Genehmigungen übertragen. Nach der Blue Moon-Mitteilung vom 20. August 2026 wurden das "Water Pollution Control Permit' und das "Reclamation Permit' auf das Unternehmen übertragen, die Rekultivierungssicherheit wurde hinterlegt. Am 18. August 2026 erteilte die zuständige Behörde zudem die formale Zustimmung zum "Notice of Construction' für die Tailingsanlage. Damit darf Blue Moon die von diesen Genehmigungen erfassten Bauarbeiten aufnehmen, einschließlich Arbeiten an der bestehenden Mühle und der Tailingsanlage.

Blue Moon hat ein Diamantbohrprogramm über 67.000 Meter und die Neuaufnahme von rund 18.000 Meter historischen Bohrkerns angekündigt. Die Arbeiten sollen ein aktualisiertes geologisches Modell und einen neuen technischen Bericht unterstützen. Der Produktionsstart Ende 2027 bleibt ein Ziel des Managements.

33 US-Projekte: Strategische Breite - Transaktion noch offen!

Blue Moon unterzeichnete eine verbindliche Absichtserklärung über 33 Wolfram- und Antimonprojekte im Westen der USA. Der Vollzug steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Das Unternehmen erwartet den Abschluss im Oktober 2026.

Quelle: Blue Moon Metals

Die Gegenleistung umfasst 2,8 Millionen Blue Moon-Aktien, die in der Mitteilung mit 5,55 USD je Aktie beziehungsweise rund 15,5 Mio. USD bewertet wurden, sowie 5 Mio. USD in bar. Davon wären 2,5 Mio. USD bei Vollzug und 2,5 Mio. USD am ersten Jahrestag fällig. Hinzu kommen je Projekt eine 1% "Net-Smelter-Return-Royalty', ressourcenabhängige Zahlungen von bis zu 8,5 Mio. USD je Projekt sowie weitere, in der Vereinbarung beschriebene Monetarisierungs- und Entwicklungszahlungen.

Vier priorisierte Wolframziele - historische Daten mit Prüfvorbehalt!

Blue Moon (WKN: A413T9) will vier Projekte priorisieren und hält direkte Erzlieferungen aus mindestens einem Ziel innerhalb von drei Jahren für möglich. Dafür müssten Eigentum und Transaktion vollzogen, historische Daten bestätigt sowie Abbau, Sortierung, Metallurgie, Transport, Genehmigungen und Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

Quelle Blue Moon Metals; Eigene Darstellung

Fünf der 33 Ziele werden als "historische Antimon-Direct-Shipping"-Standorte mit berichteten Ganggehalten von 2% bis 10% Sb beschrieben. Das Unternehmen prüft Erzverkäufe und perspektivisch eine kleine Schmelzanlage bei "Springer'. Dies ist ein frühes Konzept, eine aktuelle Ressource, metallurgische Validierung oder Wirtschaftlichkeitsstudie liegt dafür nicht vor.

"Nussir': Bauprojekt mit belastbarer Studie!

Die Machbarkeitsstudie vom April 2026 gibt "Nussir' ein deutlich höheres technisches Reifestadium. Worley weist 28,72 Mio. t "gemessene und angezeigte'-Mineralressourcen mit 1,20% CuEq sowie 24,98 Mio. t "nachgewiesene und wahrscheinliche'-Mineralreserven mit 0,99% CuEq aus. Bei einer geplanten Verarbeitung von 6.000 t pro Tag ergibt die Studie eine Minenlaufzeitvon 13 Jahren.

Auf Basis der in der Studie verwendeten Konsenspreise wurden ein Nachsteuer-Kapitalwert bei 8% Diskontsatz von 235 Mio. USD und eine Nachsteuer-Rendite von 19% berechnet, die anfänglichen Investitionskosten wurden mit 184 Mio. USD veranschlagt. Diese Kennzahlen sind Studienergebnisse und keine Zusage künftiger Erträge. Änderungen bei Preisen, Wechselkursen, Kosten, Finanzierung, Zeitplan oder Genehmigungen können sie wesentlich verändern.

Das Unternehmen fasste am 27. April 2026 den formalen Investitionsentscheid, und nach Unternehmensangaben läuft der Bau bereits. Der Studienzeitplan sieht die Inbetriebnahme im dritten Quartal 2027 und den Produktionsanlauf ab Dezember 2027 vor.

Zwölf neue "Infill'-Bohrungen über zusammen 2.628,6 m testeten mehr als 700 m Streichlänge nahe den geplanten ersten Abbaubereichen. NUS-DD-26-02 lieferte 1,6 m wahre Mächtigkeit mit 1,93% Cu, 0,15 g/t Au und 20,2 g/t Ag beziehungsweise 2,20% CuEq, darin lagen 0,8 m mit 3,59% Cu, 0,29 g/t Au und 35,9 g/t Ag beziehungsweise 4,08% CuEq. NUS-DD-26-07 ergab laut Ergebnistabelle 3,7 m wahre Mächtigkeit mit 1,39% Cu, 0,05 g/t Au und 16,8 g/t Agbeziehungsweise 1,56% CuEq.

Quelle: Blue Moon Metals

Die Ergebnisse sollen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und ein optimiertes Minendesign unterstützen. Ob daraus tatsächlich höhere Ressourcenkategorien, zusätzliche Reserven oder bessere wirtschaftliche Kennzahlen entstehen, muss die weitere technische Arbeit zeigen.

Fazit: Jetzt könnten die Katalysatoren die Neubewertung antreiben!

Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) hat 2026 entscheidende Grundlagen geschaffen: Die Eigenkapitalfinanzierung über brutto 156,25 Mio. CAD ist abgeschlossen, "Springer' verfügt über wichtige Bau-Freigaben, "Nussir' befindet sich nach Unternehmensangaben im Bau und "Apex' erweitert die Story um Germanium und Gallium. Der geplante Erwerb von 33 zusätzlichen US-Projekten wird die Rohstoffplattform nochmals verbreitern.

Jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Die angestrebte "Springer'-Finanzierung über rund 150 Mio. USD, aktuelle Ressourcen- und Wirtschaftlichkeitsnachweise, metallurgische Ergebnisse bei "Apex', der Vollzug des 33 Projekte-Pakets sowie der Baufortschritt bei "Nussir' sind klar überprüfbare Katalysatoren. Hinzu kommt die regulatorische Prüfung in Norwegen: Das zuletzt diskutierte Gerichtsurteil betraf ein anderes Projekt und hob die "Nussir'-Genehmigung nicht auf. Wird die Prüfung ohne materielle Verschärfung enden, wird sich der derzeitige Unsicherheitsabschlag zusätzlich verringern.

Auch Analysten sehen erhebliches Potenzial: Haywood Securities nennt 15,- CAD, Maxim Group 15,- USD beziehungsweise umgerechnet rund 20,87 CAD. Gegenüber einem Referenzkurs von 7,70 CAD entspräche dies rechnerisch über +90% beziehungsweise mehr als +160%.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

JS Research GmbH

Quellen und Datenstand

Primärquellen; sämtliche Unternehmensangaben wurden redaktionell eingeordnet. Technische Angaben zu Blue Moon stammen aus den verlinkten Originalmitteilungen.

1. IEA - Global Critical Minerals Outlook 2026, Executive Summary - Abruf: 28.08.2026

2. U.S. Geological Survey - Mineral Commodity Summaries 2026: Tungsten - Abruf: 28.08.2026

3. NATO - List of 12 defence-critical raw materials - Abruf: 28.08.2026

4. Blue Moon Metals - "Springer' permits and Notice of Construction, 20.08.2026 - Abruf: 28.08.2026

5. Blue Moon Metals - "Springer' project overview - Abruf: 28.08.2026

6. Blue Moon Metals - 67,000 m drilling and 18,000 m core relogging at "Springer', 07.07.2026 - Abruf: 28.08.2026

7. Blue Moon Metals - Planned acquisition of 33 U.S. projects, 11.08.2026 - Abruf: 28.08.2026

8. Blue Moon Metals - "Nussir' drill results, 10.08.2026 - Abruf: 28.08.2026

9. Blue Moon Metals - "Nussir' Feasibility Study, 16.04.2026 - Abruf: 28.08.2026

10. Blue Moon Metals - Clarification on the state of "Nussir', 13.08.2026 - Abruf: 28.08.2026

11. London Stock Exchange - Tungsten West / National Wealth Fund, 25.08.2026 - Abruf: 28.08.2026

12. Quellen: Maxim Group, 17.08.2026; Haywood Securities, 21.08.2026.

13. Intro-Bild: Symbol-Bild, KI generiert

Offenlegung, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Bitte vor einer Anlageentscheidung vollständig lesen. Diese Veröffentlichung ist Werbung/Marketingkommunikation. Sie ist weder Anlageberatung noch individuelle Empfehlung, Finanzanalyse, Prospekt oder Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Auftrag, Vergütung und Zweck der Veröffentlichung

SRC swiss resource capital AG ("SRC") unterhält mit Blue Moon Metals Inc. ("Blue Moon" oder "Emittentin") einen entgeltlichen Vertrag über Investor-Relations- und Kommunikationsleistungen. JS Research GmbH ("JS Research") erhält von SRC eine Vergütung für die Erstellung und Verbreitung dieses Beitrags. Der Beitrag dient damit auch den Kommunikationsinteressen der Emittentin. Dieser wirtschaftliche Zusammenhang kann einen Interessenkonflikt begründen und ist bei der Lektüre zu berücksichtigen.

Verantwortlicher, Zeitpunkt und redaktionelle Prüfung

Verantwortlicher Autor ist Jörg Schulte, JS Research GmbH. Redaktions- und Datenstand: 30. August 2026. Blue Moon hat vor Veröffentlichung weder einen Managementcheck noch eine Freigabe des Textes vorgenommen. Die fachliche Prüfung erfolgte redaktionell anhand der im Beitrag genannten Primärquellen. Eine Prüfung durch BaFin, BCSC, TSXV, NASDAQ oder eine andere Behörde beziehungsweise Börse ist nicht erfolgt.

Beteiligungen und weitere Interessen

Nach den zum Redaktionsschluss vorliegenden Angaben halten Jörg Schulte, JS Research und deren Beschäftigte keine Aktien, Optionen, Warrants, sonstigen Derivate oder Shortpositionen in Blue Moon. Nach den vorliegenden Angaben halten SRC beziehungsweise einbezogene oder verbundene Personen Blue-Moon-Aktien; die aggregierte Netto-Long-Position liegt unter 0,5% des ausgegebenen Aktienkapitals. Optionen, Warrants, sonstige Derivate oder Shortpositionen bestehen dort nach den vorliegenden Angaben nicht. Weitere Transaktionen können erfolgen. Weder JS Research noch SRC betreiben nach den vorliegenden Angaben Market Making oder Investmentbanking für die Emittentin. Blue Moon hält nach den vorliegenden Angaben keine Beteiligung von 5% oder mehr an JS Research oder SRC.

Keine Anlageberatung; hohe Risiken

Der Beitrag richtet sich an einen unbestimmten Empfängerkreis und berücksichtigt keine persönlichen Anlageziele, finanzielle Situation, Erfahrung oder Risikotragfähigkeit. Aktien von Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hochspekulativ. Zu den wesentlichen Risiken gehören Geologie, fehlende oder veränderte Ressourcen und Reserven, Metallurgie, Genehmigungen, Umwelt- und Sozialauflagen, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Kostenüberschreitungen, Zeitverzug, Finanzierung und Verwässerung, Rohstoffpreise, Wechselkurse, Gegenparteien, politische und regulatorische Eingriffe, begrenzte Liquidität und starke Kursschwankungen. Ein Totalverlust ist möglich. Anleger sollten eigene Recherchen durchführen und bei Bedarf unabhängige Fachberatung einholen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen mit Begriffen wie "plant", "soll", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "würde", "Ziel" oder vergleichbaren Formulierungen sind zukunftsgerichtet. Sie beruhen auf Annahmen und Erwartungen zum Redaktionsschluss und sind mit bekannten und unbekannten Risiken behaftet. Tatsächliche Ergebnisse, Zeitpläne, Genehmigungen, Kosten, Finanzierung und Produktion können wesentlich abweichen. Insbesondere sind die angestrebten Produktions- und Inbetriebnahmetermine keine Zusagen.

Technische Studien, Ressourcen, Reserven und historische Angaben

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Gewinnbarkeit ist nicht gesichert. Studienkennzahlen wie Kapitalwert oder interne Rendite beruhen auf Modellannahmen und sind weder Marktwerte noch Ergebnisprognosen. "Springer' verfügt zum Redaktionsschluss nicht über eine aktuelle Mineralressourcenschätzung, Mineralreserven oder eine aktuelle Machbarkeitsstudie nach NI 43-101. Historische Schätzungen, Produktionsmengen, Gehalte, Lieferungen und sonstige Daten zu "Springer' und den 33 US-Projekten wurden nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven behandelt und können unvollständig oder nicht modern verifiziert sein. Sie dürfen nicht als Nachweis wirtschaftlicher Gewinnbarkeit verstanden werden. Bohrergebnisse belegen nur die untersuchten Abschnitte; sie lassen ohne weitere Arbeiten keinen sicheren Schluss auf Kontinuität, Tonnage oder Wirtschaftlichkeit zu.

Transaktions- und Projekthinweise

Die geplante Übernahme der 33 US-Projekte basiert auf einer verbindlichen Absichtserklärung und ist zum Redaktionsschluss nicht vollzogen. Sie steht unter Bedingungen, darunter der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Der erwartete Abschluss im Oktober 2026 ist ein Unternehmensziel. Bei "Nussir' sind die Genehmigungen nach Unternehmensangaben in Kraft; zugleich prüft die norwegische Regierung die mögliche Relevanz eines Gerichtsurteils für die Einleitungsgenehmigung. Ausgang und zeitliche Folgen dieser Prüfung sind offen.

Quellen, Richtigkeit und Aktualisierung

Die Informationen stammen aus als verlässlich erachteten, überwiegend öffentlich zugänglichen Quellen. Trotz sorgfältiger Bearbeitung wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen. Originalquellen haben Vorrang. Daten, Unternehmensangaben, Genehmigungsstände und Marktbedingungen können sich nach Veröffentlichung ändern. Eine Aktualisierung erfolgt nur anlassbezogen; es besteht keine laufende Aktualisierungspflicht.

Haftungsbegrenzung

Soweit gesetzlich zulässig, ist eine Haftung von Autor, JS Research und SRC für unmittelbare oder mittelbare Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung dieser Veröffentlichung ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie nicht bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder in sonstigen Fällen zwingender gesetzlicher Haftung. Der Empfänger trifft Anlageentscheidungen eigenverantwortlich.

Regulatorische Orientierung

Die Veröffentlichung orientiert sich bei Darstellung und Offenlegung an einschlägigen Grundsätzen des deutschen und europäischen Kapitalmarktrechts, insbesondere Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958, sowie - soweit sachlich einschlägig - an kanadischen Grundsätzen für werbliche Kapitalmarktkommunikation, an BCSC Staff Notice 51-703 und an der Terminologie von NI 43-101. Daraus folgt weder eine behördliche Billigung noch eine Zusicherung vollständiger rechtlicher Konformität in jedem Einzelfall.

Urheberrecht, Verlinkungen und Grafiken

Text und redaktionelle Gestaltung sind urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung außerhalb gesetzlicher Schranken bedarf der Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Verlinkte Inhalte und Drittgrafiken unterliegen der Verantwortung und den Rechten ihrer Anbieter. Quellenangaben bedeuten keine Übertragung von Nutzungsrechten; Veröffentlichung und Weiterverbreitung von Drittgrafiken sind durch den Herausgeber gesondert zu prüfen.

Einsatz KI-gestützter Systeme

Einsatz KI-gestützter Systeme: Bei der Erstellung und Bearbeitung unserer Beiträge können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden, insbesondere zur Unterstützung bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Überarbeitung. Sämtliche zur Veröffentlichung bestimmten Inhalte werden vor ihrer Veröffentlichung einer substanziellen menschlichen und redaktionellen Prüfung unterzogen, erforderlichenfalls überarbeitet und durch die verantwortliche Redaktion freigegeben. Die redaktionelle Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte verbleibt uneingeschränkt beim jeweiligen Herausgeber.

Enthaltene Werte: CA09570Q5095,XC0005705XXX,XC0009656XXX