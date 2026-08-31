© Foto: Dall-ENach einem schwachen Börsensommer setzt Citigroup jetzt auf eine massive Erholung der Oracle-Aktie und sieht über 115 Prozent Kurspotenzial.
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|Verdopplungschance?: Oracle nach dem Sommer-Ausverkauf: Analyst wittert großes Comeback
|© Foto: Dall-ENach einem schwachen Börsensommer setzt Citigroup jetzt auf eine massive Erholung der Oracle-Aktie und sieht über 115 Prozent Kurspotenzial Enthaltene Werte: US68389X1054Den vollständigen...
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