Der Aufschwung in Australiens Goldbergbau setzt sich fort: Anhaltend hohe Explorationsausgaben, erfolgreiche Bohrungen und eine wachsende Zahl von reifenden Projekten spiegeln sich mittlerweile auch in den Kurszielen von Analysten wider.

Der Edelmetallexplorer Barton Gold hat bei seinem Tunkillia-Projekt in Südaustralien mit Sterilisationsbohrungen begonnen: Testbohrungen in Bereichen, in denen keine wertvollen Mineralisierungen vermutet werden. Die Geologen wollen für die mit dieser Maßnahme untersuchten Bereiche den Nachweis erbringen, dass der Boden "steril", also frei von wertvollen Erzen, ist. Damit können dort sicher Gebäude, Straßen oder Abraumhalden gebaut werden, ohne später wertvolles Gestein zu blockieren.

Barton Gold plant PFS für Tunkillia Anfang 2027

Das Projekt ist weit fortgeschritten: Die bestehende Mineralressourcenschätzung steht kurz vor einer Aktualisierung, für das erste Quartal 2027 ist eine Vormachbarkeitsstudie (PFS) geplant. Anfang August hatte das Unternehmen ein zweiphasiges, fast 58.000 Meter langes Bohrprogramm abgeschlossen.

Jüngste Analyseergebnisse aus der zweiten Bohrphase bestätigen hochgradige Mineralisierungen in den flach gelegenen "Starter Pits". Zu den besten Treffern zählen 24 Meter mit 4,51 Gramm Gold pro Tonne ab 47 Metern Tiefe, darunter zwei Meter mit 16,7 Gramm, sowie elf Meter mit 5,51 Gramm pro Tonne ab 14 Metern, darunter zwei Meter mit 24,7 Gramm. Weitere Ergebnisse umfassen sechs Meter mit 6,61 Gramm Gold pro Tonne ab 70 Metern und sieben Meter mit 4,10 Gramm ab 65 Metern.

Barton sieht darin Potenzial für eine Ausweitung der Mineralisierung, eine höhere Ressource innerhalb der bestehenden Grubenkonturen und ein verbessertes Gehaltsprofil in der geplanten PFS. Die abschließenden Analyseergebnisse stehen noch aus. Anschließend sollen die Gold- und Silberressourcen aktualisiert werden.

Bei Tunkillia sollen, so sieht es eine optimierte Konzeptstudie aus dem Jahr 2025 vor, 120.000 Feinunzen Gold und 250.000 Feinunzen Silber jährlich produziert werden. Die Studie attestierte dem Projekt unter den damaligen Preisannahmen einen diskontierten Nettogegenwartswert von 1,4 Mrd. AUD und eine Amortisationszeit von 0,8 Jahren.

Tunkillia ist eines von vielen Erfolgsprojekten, das der australische Bergbau in diesen Tagen hervorbringt. Die Kombination aus hohen Metallpreisen, reichen Vorkommen im Boden und einem bergbaufreundlichen Umfeld verleiht dem Sektor in Down Under derzeit so viel Rückenwind wie seit Jahrzehnten nicht.

Anfang August veröffentlichte Geoscience Australia den neuesten Australian Mineral Exploration Review (AMER), der einen Überblick über die Mineralexplorationsaktivitäten in ganz Australien im Jahr 2025 und die wichtigsten Trends des Sektors enthält.

Ausgaben für Goldexploration steigen um 34 %

Zu diesen wichtigsten Trends gehört die Konzentration der Explorationsausgaben auf Metalle, die besonders gefragt sind. Die Ausgaben für die Goldexploration stiegen um 34 % und machten 2025 40 % der gesamten Ausgaben für die Mineralexploration aus. Auch die Ausgaben für die Exploration von Silber, Blei und Zink stiegen um 20 % gegenüber 2024. Gleichzeitig stieg die Gesamtbohrleistung im Kalenderjahr um 11,4 % auf 10.659.000 Meter.

Doch auch in anderen Bereichen melden Explorer große Aktivität. 69 erstmalige Mineralressourcen aus 50 Projekten wurden 2025 bekannt gegeben, ein Anstieg gegenüber 45 Projekten im Jahr 2024, jedoch weniger als der Höchstwert von 77 Projekten im Jahr 2023. 32 dieser erstmaligen Mineralressourcenentdeckungen enthielten kritische Mineralien, 19 enthielten strategische Rohstoffe gemäß der jeweiligen Definition der australischen Regierung. Australiens bekannte Gallium-Vorkommen stiegen bis 2024 um 467 %, die Antimon-Vorkommen um 40 % und die Vorkommen seltener Erden um 8 %.

Wie groß das geologische Potenzial speziell im Goldsektor noch ist, belegt bereits ein flüchtiger Blick auf wichtige Bohrergebnisse der Branche im vergangenen Jahr, die sehr oft Goldgehalte im zweistelligen Bereich, gemessen in Gramm pro Tonne, ergaben. Advanced Metals etwa meldete für Happy Valley in Victoria 7,5 Meter mit 47,9 Gramm pro Tonne. Caprice Resources schaffte bei Vadrian's in Westaustralien (WA) 11 Meter mit 17,3 Gramm, Ore Resources bei Forrest (WA) 12 Meter mit 12,18 Gramm pro Tonne. Meeka Metals meldete bei St Annes (WA) 23 Meter mit 26,73 Gramm, Sunshine Metals bei Liontown in Queensland 15 Meter mit 21,45 Gramm.

Canaccord-Kursziel für Barton Gold: 2,05 AUD

Das Management von Barton Gold ist angesichts der jüngsten Ergebnisse optimistisch im Hinblick auf die weitere Entwicklung von Tunkillia. Managing Director Alexander Scanlon sagt: "Da der durchschnittliche Gehalt, der die Wirtschaftlichkeit der Starter Pits bestimmt, bei 1,05 Gramm Gold pro Tonne liegt, sind die neuen Analyseergebnisse außergewöhnlich." Nach Einschätzung des Unternehmens könnte die neu identifizierte hochgradige Mineralisierung die Wirtschaftlichkeit der frühen Produktionsphase deutlich verbessern.

Analysten schließen sich dem Optimismus an. In einem Kommentar von Canaccord heißt es: "Das Unternehmen hat eine Ressourcenbasis von 2,2 Mio. Unzen Gold und 3,1 Mio. Unzen Silber über vier Projekte hinweg konsolidiert, strategische Vermögenswerte einschließlich (…) der einzigen Goldaufbereitungsanlage der Region erworben und durch Initiativen zur Monetarisierung von Vermögenswerten mehr als 13 Mio. AUD an verwässerungsfreiem Kapital generiert. Unserer Ansicht nach haben nur wenige Junior-Entwickler eine vergleichbare regionale Plattform aufgebaut." Bei einem Aktienkurs von 1,08 AUD sprechen die Analysten eine spekulative Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,05 AUD aus, was fast einer Kursverdopplung vom aktuellen Niveau entspricht.

Weitere Informationen zu Barton Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/barton-gold-holdings-limited/

Unternehmensdaten:

Barton Gold Holdings Ltd.

WKN: A3DJY0

ISIN: AU0000153215

Webseite: www.bartongold.com.au

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