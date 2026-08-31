Ein Sparplan macht aus einem guten Vorsatz eine feste Routine: Du wählst eine Aktie, einen ETF oder Fonds, legst eine Sparrate sowie den Ausführungsrhythmus fest - anschließend wird der Betrag automatisch investiert. Bei SMARTBROKER+ geht das bereits ab einem Euro. Zur Auswahl stehen mehr als 10.800 sparplanfähige Wertpapiere, deren Ausführung ohne Ordergebühr erfolgt. Marktübliche Spreads, Zuwendungen und Produktkosten können dennoch anfallen. Regelmäßig investieren statt den Markt timen Wer auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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