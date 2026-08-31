SpaceX hat bereits seine 100. Orbitalmission des laufenden Jahres absolviert. Gleichzeitig sorgt die gerade abgeschlossene 60-Milliarden-US$-Übernahme von Cursor für Gegenwind: OpenAI will seine Modelle aus der Entwicklungsumgebung zurückziehen. Für Anleger treffen damit ein beeindruckender Vorsprung im Raumfahrtgeschäft und neue Risiken der KI-Expansion aufeinander. Die 100. Orbitalmission zeigt den Vorsprung Bei der Zählung lohnt sich ein genauer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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