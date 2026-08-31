Die Rocket-Lab-Aktie notiert aktuell rund 58% unter ihrem Allzeithoch. Nach dem massiven Rücksetzer stellt sich damit die Frage, ob sich auf dem deutlich niedrigeren Kursniveau eine neue Chance eröffnet. Für Anleger rückt vor allem die Frage in den Mittelpunkt, ob die Aktie den Abwärtstrend beenden und eine nachhaltige Erholung starten kann. Chartanalyse zur Rocket Lab-Aktie Der Rocket Lab-Kurs steht derzeit wieder unter Druck und testet einen wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de