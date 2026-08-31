Die BYD-Aktie hat nach einem massiven Rücksetzer von rund -55% zunächst kräftig aufgeholt und zwischenzeitlich um +36% zugelegt. Zuletzt setzte der Kurs jedoch erneut um -11% zurück. Damit stellt sich nun die Frage, ob es sich lediglich um eine Korrektur handelt oder die Erholung bereits wieder gefährdet ist. Chartanalyse zur BYD Company Limited-Aktie Nach dem deutlichen Rückgang von mehr als -55% vom Allzeithoch fand die BYD-Aktie an der Unterseite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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