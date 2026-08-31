Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH



31.08.2026 / 08:09 CET/CEST

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG Unternehmen: Erlebnis Akademie AG ISIN: DE0001644565 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 31.08.2026 Kursziel: EUR 10,60 (bislang: EUR 10,70) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

Aufholjagd im dritten Quartal Per Saldo lieferte der Bericht zum ersten Halbjahr 2026 ein zweigeteiltes Bild. Die ausgewiesenen Halbjahreszahlen liegen deutlich unter den Vorjahreswerten, andererseits fallen die Daten seit Juli deutlich besser aus und sprechen aus unserer Sicht dafür, dass ein relevanter Teil der Halbjahresschwäche wetterbedingt und temporär gewesen ist. Hinzu kommt, dass sich im ersten Halbjahr 2026 die rechnerische Monetarisierung je Besucher nach unseren Berechnungen gegenüber dem Vorjahr um 12,7% auf EUR 14,83 (Vj.: EUR 13,16) verbessert hat. Preisanpassungen, Zusatzangebote und ein veränderter Standortmix, Gastronomie sowie Merchandising konnten also einen erheblichen Teil des Frequenzrückgangs kompensieren. Nach unserer Einschätzung ist dieser Trend für die weitere Ergebnisentwicklung der eak von wesentlicher Bedeutung, da eine Rückkehr der Besucherzahlen auf das Vorjahresniveau bei einem gleichzeitig höheren Erlösniveau je Besucher einen überproportionalen Ergebnishebel zur Folge hätte. Das Management hat seine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2026e im Halbjahresbericht aufrechterhalten. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie, passen unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel aber leicht auf EUR 10,60 von bislang: EUR 10,70 je Aktie (Base-Case-Szenario) an. Erlebnis Akademie ist im traditionell saisonal schwächeren ersten Halbjahr mit einem spürbaren Umsatz- und Ergebnisrückgang in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Der Konzernumsatz verringerte sich in den ersten sechs Monaten um 4,6% auf EUR 8,7 Mio. nach EUR 9,1 Mio. im H1/2025, das EBITDA sank auf EUR -0,6 Mio. von EUR 0,4 Mio. und das EBIT auf EUR -3,2 Mio. von EUR -2,2 Mio. Auslöser dieser Entwicklung waren Angabe gemäß insbesondere eine höhere Anzahl witterungsbedingter Schließtage (+32 Tage YoY), der Anstieg des Mindestlohns in Deutschland und planmäßig höhere Instandhaltungsaufwendungen. Hinzu kamen außerplanmäßige Wartungsarbeiten an der Seilbahn zum österreichischen Standort im Salzkammergut sowie die europaweite extreme Hitzewelle. Dabei belasteten die Schließungen gerade jene Monate, in denen die inzwischen an mehreren Standorten eingesetzten Winterilluminationen zusätzliche Besucher anziehen hätten sollen. Das schwache erste Halbjahr 2026 ist deshalb nach unserer Einschätzung zumindest teilweise auf exogene Effekte zurückzuführen und dürfte die zugrunde liegende Nachfrage nach den Erlebnisangeboten negativ verzerrt haben, was auch durch die nach Unternehmensangeben positive Entwicklung von Juli bis Mitte August bzw. im bisherigen dritten Quartal 2026e nahegelegt wird.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: eak_UpdateReport20260831



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Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



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