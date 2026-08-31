Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um die neue Konkurrenz der Deutschen Bahn, ein mysteriöses KI-Modell, eine kostspielige Lizenzpanne und Terminverwaltung ohne Cloud-Dienste. Bahnfahren bleibt in Deutschland oftmals ein Geduldsspiel. In den ersten sechs Monaten des Jahres kamen nach Angaben der Deutschen Bahn nur 58,7 Prozent aller Fernverkehrszüge auch tatsächlich pünktlich ans Ziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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