Deutsche Rohstoff bohrt sich durch alle Erwartungen, die Produktion zieht kräftig an. Doch die Sonderkonjunktur endet eines Tages. Wir ordnen das Chance-Risiko-Verhältnis neu ein. (function(d,u,ac){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://a.omappapi.com/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,386410,'q8tyuini4sqwefdhodq9'); Bei Deutsche Rohstoff sind die Gewinnschätzungen der Analysten zuletzt erneut massiv gestiegen. Seit Jahresbeginn wurde die EPS-Prognose für 2026 von 4,14 auf 47,05 Euro mehr als verzehnfacht. Für 2027 stieg der Schätzwert von 4,48 auf 17,59 Euro und damit auf fast das Vierfache. Die Aktie (87,00 Euro; DE000A0XYG76) handelt dadurch auf Basis der Gewinnschätzungen für die kommenden zwölf Monate zu einem KGV von unter 2 - weit unter dem Zehnjahresschnitt von 10. Der Konflikt an der Straße von Hormus und die daraus resultierenden hohen Ölpreise befeuern die Kursfantasie weiter. Zugleich bestätigt die operative Entwicklung unsere Einschätzung vom Juni, wonach Deutsche Rohstoff für steigende Gewinne nicht zwingend auf Rekordpreise angewiesen ist. Der Umsatz legte um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 PLATOW Börse