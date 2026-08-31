The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.08.2026
ISIN Name
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA03ZF/2
XS2049582XXX SVENSKA HDBK 19/26 MTN
CH0593893XXX FONPLATA 21/26
FR0014002XXX BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN
US912797RXXX USA 25/26 ZO
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.08.2026
ISIN Name
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA03ZF/2
XS2049582XXX SVENSKA HDBK 19/26 MTN
CH0593893XXX FONPLATA 21/26
FR0014002XXX BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN
US912797RXXX USA 25/26 ZO
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