The following instruments on XETRA do have their first trading 31.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.08.2026
Aktien
1 US2615011002 Drax Group PLC ADR
2 US9860081002 Yokogawa Electric Corp. ADR
3 US2338022062 Daifuku Co. Ltd. ADR
4 AU0000472128 Tetragon Energy Ltd.
5 US56064Q1076 Mainstay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
Anleihen
1 XS3485509XXX Castellum AB
2 BE0390371XXX Interparking S.A.
3 XS3455206XXX Alcon Finance B.V.
4 BE0390372XXX Interparking S.A.
5 XS3450004XXX Sodexo S.A.
6 XS3489324XXX The Bank of Nova Scotia
7 XS3489353XXX The Bank of Nova Scotia
8 FR001401AXXX Veolia Environnement S.A.
9 FR001401AXXX Veolia Environnement S.A.
10 XS3450005XXX Sodexo S.A.
11 XS3487836XXX Sparebanken Norge Boligkreditt AS
12 DE000A5GSXXX Deutsche Börse AG
13 FR001401AXXX UNEDIC
14 XS3465658XXX Ardilla Segur S.A.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.08.2026
Aktien
1 US2615011002 Drax Group PLC ADR
2 US9860081002 Yokogawa Electric Corp. ADR
3 US2338022062 Daifuku Co. Ltd. ADR
4 AU0000472128 Tetragon Energy Ltd.
5 US56064Q1076 Mainstay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
Anleihen
1 XS3485509XXX Castellum AB
2 BE0390371XXX Interparking S.A.
3 XS3455206XXX Alcon Finance B.V.
4 BE0390372XXX Interparking S.A.
5 XS3450004XXX Sodexo S.A.
6 XS3489324XXX The Bank of Nova Scotia
7 XS3489353XXX The Bank of Nova Scotia
8 FR001401AXXX Veolia Environnement S.A.
9 FR001401AXXX Veolia Environnement S.A.
10 XS3450005XXX Sodexo S.A.
11 XS3487836XXX Sparebanken Norge Boligkreditt AS
12 DE000A5GSXXX Deutsche Börse AG
13 FR001401AXXX UNEDIC
14 XS3465658XXX Ardilla Segur S.A.
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