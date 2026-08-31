Berlin (ots) -Die Bundesregierung bestätigte im Kampf gegen Steuerbetrug die Einführung einer allgemeinen Registrierkassenpflicht: Ab 2028 sollen Betriebe mit mehr als 100.000 Euro Jahresumsatz elektronische Kassensysteme nutzen. Vor diesem Hintergrund bringt der Kassenanbieter ready2order mit der "Deutschland-Kasse Nr. 1" ein Komplettpaket zum Einsteigerpreis 399 Euro auf den deutschen Markt. Das Paket kombiniert Registrierkasse, Kartenzahlung und die gesetzlich vorgeschriebene Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) in einem und richtet sich an kleine und mittelständische Betriebe, die sich rechtzeitig auf die neuen Regularien vorbereiten wollen.Grundlage ist der Referentenentwurf (https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/21_Legislaturperiode/2026-08-07-G-Kassenpflicht/0-Gesetz.html), den das Bundesfinanzministerium Anfang August 2026 zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung vorgestellt hat. Neben härteren Strafen und eventuell zusätzlichem Zoll-Personal ist die Registrierkassenpflicht für Unternehmen ein zentraler Baustein. Die im Koalitionsvertrag angekündigte Abschaffung der Bonpflicht ist dabei vom Tisch. Geplant ist ab 2028 eine verpflichtende Bereitstellung digitaler Belege, der Kassenzettel soll auf Wunsch erhalten bleiben.Der Kassenhersteller ready2order, der heute allein in Deutschland über 10.000 aktive Kunden zählt, hat mit einer landesweiten Umstellung im Kassen-Bereich bereits viel Erfahrung: Ab dem Punkt, als die Registrierkassenpflicht in Österreich 2016 in Kraft trat, verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg der Kundenanfragen. Die Erfahrung hat dabei gezeigt, dass Kunden durch frühzeitige Beratung fundierte Entscheidungen treffen können, statt unter Zeitdruck auf ungeeignete oder eingeschränkte Lösungen auszuweichen.Was im "Deutschland-Kasse Nr. 1"-Komplettpaket stecktHerzstück des neuen Pakets ist das readyTab, ein 10-Zoll-Tablet mit Bondrucker, Scanner und Kartenleser, das mobil oder stationär an einer drehbaren Ladestation läuft. Dazu kommen ein Kassen-Abo mit Software-Lizenz, eine zertifizierte TSE für finanzamtkonforme Belege und eine integrierte SIM-Karte für mobiles Internet.Die TSE-Pflicht gilt in Deutschland bereits seit 2020, die Meldepflicht ans Finanzamt wurde 2025 eingeführt. Beide Anforderungen erfüllt das cloudbasierte Kassenpaket automatisch und ist damit die ideale Ausgangsbasis für künftige Anforderungen an deutsche Unternehmer:innen."Unsere Erfahrung aus der Einführung der Registrierkassenpflicht in Österreich im Jahr 2017 hat gezeigt, dass mit einer rechtzeitigen Umstellung Engpässe vermieden werden können und Unternehmen mehr Planungssicherheit haben. Speziell kleinere Unternehmen unterschätzen oft, wie viel Vorlauf sie brauchen", sagt Markus Bernhart, CEO und Mitgründer von ready2order.Handlungsbedarf für tausende BetriebeSchätzungen zufolge sind in Deutschland noch rund 114.000 offene Ladenkassen im Einsatz, die in sehr vielen Fällen bald nicht mehr zulässig wären. Das Bundesfinanzministerium selbst spricht von über hunderttausend offenen Ladenkassen, deren Umsätze als besonders anfällig für Missbrauch gelten. Sobald die Details zur Kassenpflicht feststehen, dürfte die Nachfrage nach Lösungen deutlich steigen.Weitere Infos zur Deutschland-Kasse Nr. 1 hier: https://deutschland-kasse1.de.Über ready2orderready2order steht seit 2015 für schnelleres Bestellen, Bezahlen und Verwalten. Die moderne Cloud-Kasse bietet alles, was kleine Unternehmen wirklich brauchen: einfach bedienbar und sofort einsatzbereit, mobil und stationär. Über 17.000 Betriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen bereits auf ready2order. Seit Juli 2023 ist ready2order Teil der Zucchetti Group, einem in Europa führenden IT-Unternehmen aus Italien mit über 9.000 Mitarbeitern.Weitere Informationen unter https://ready2order.com/Pressekontakt:Samy Onken0155 606 57609samy@get-press.deOriginal-Content von: ready2order, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117139/6342379