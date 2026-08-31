BERLIN (dpa-AFX) - Laut einer Umfrage dürfte um den Sieg bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ein Dreikampf ausgetragen werden. Die Zahlen des Umfrageinstitut Civey sehen die Linke mit 20 Prozent knapp vor der CDU mit 19 Prozent und der AfD mit 18 Prozent. Die Umfrage wurde im Auftrag des "Tagesspiegels" erhoben.

Zweierbündnisse sind damit nicht möglich. Rechnerisch denkbar wären eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD und eine aus Linken, Grünen und SPD. Derzeit regiert eine Koalition aus CDU und SPD.

Die viertstärkste Kraft wären laut Umfrage die Grünen mit 15 Prozent. Zwei Prozentpunkte weniger erhielte demnach die SPD. Das BSW und die FDP würden mit jeweils vier Prozent knapp an der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in das Abgeordnetenhaus scheitern. Für die Umfrage wurden zwischen dem 13. und 27. August 3.000 Menschen befragt. In Berlin wird am 20. September ein neues Landesparlament gewählt.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang./wpi/DP/zb