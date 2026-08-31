Original-Research: PORR AG - von Montega AG



31.08.2026 / 09:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu PORR AG Unternehmen: PORR AG ISIN: AT0000609607 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.08.2026 Kursziel: 46,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Stichtagseffekte verschleiern das wirkliche Momentum



PORR hat am 27. August den Halbjahresbericht veröffentlicht. Während die Ergebnisentwicklung im Rahmen unserer Erwartungen verlief, zeigten sich der Auftragseingang sowie der Cashflow auf den ersten Blick schwach. Beides ist jedoch alleine stichtagsbedingt, sodass wir die deutlich negative Kursreaktion als völlig überzogen erachten.



Auftragsmomentum in Deutschland zieht an: Das Zahlenwerk impliziert für Q2 einen Auftragseingang i.H.v. 1.701 Mio. EUR (-32,2% yoy), was rund ein Drittel unter dem Vorjahreswert und saisonal untypisch auch unter dem Q1-Level (-3,6% qoq) liegt. Das Management stellte jedoch klar, dass dies keineswegs eine abfallende Dynamik widerspiegelt, sondern zum Stichtag bereits mehrere potenzielle Großprojekte in der finalen Ausschreibungs- bzw. Angebotsphase waren. Hierzu zählen u.a. einige größere Hochbauprojekte im Wohn- und Industriebau in Deutschland mit einem Gesamtwert von ca. 400 Mio. EUR, wovon 200 Mio. EUR bereits im Juli und August fixiert werden konnten. Hervorzuheben ist auch, dass im Zuge des G-CAP (German Armed Forces - Contractor Augmentation Program) ein Rahmenvertrag mit der deutschen Bundeswehr über 270 Mio. EUR geschlossen wurde. Zudem kommt im deutschen Infrastrukturbau ab Oktober ein Gesamtordervolumen von bis zu 1,5 Mrd. EUR in den Ausschreibungs- und Vergabeprozess, das der Vorstand bereits auf das 'Sondervermögens Infrastruktur' der Bundesregierung zurückführt. Schon zum Halbjahr stach das Segment DE mit einem Auftragsplus von 26,4% yoy deutlich positiv heraus. Nicht zuletzt gewann PORR nach Ende des Berichtszeitraums einen großen Infrastrukturauftrag (180 Mio. EUR) in Polen.



Witterungseffekt ebbt ab, Cashflow-Schwäche nur temporär: Zum Halbjahr lag der Konzernumsatz mit 2.925 Mio. EUR (-1,1% yoy) zwar noch leicht unter Vorjahr, dass dies jedoch in erster Linie der bis in Q2 (-0,9% yoy) hineinreichenden kalten Witterung geschuldet ist, lässt sich an der Diskrepanz zwischen Hochbau (-2,6% yoy) und Tiefbau (+7,2% yoy) erkennen. Einer erneut erfreulichen EBIT-Steigerung auf 56,3 Mio. EUR (+15,6% yoy; MONe: 54,5 Mio. EUR) tat dies ohnehin keinen Abbruch, wobei sogar in Summe leicht negative One-off-Effekte (Impairment aus dem geplanten Desinvestment einer Tochtergesellschaft in Serbien) vorlagen. Des Weiteren fiel der operative Cashflow aufgrund des witterungsbedingt späten Starts der Bausaison und des damit verbundenen Working-Capital-Aufbaus mit -257,9 Mio. EUR (Vj.: -100,7 Mio. EUR) sehr schwach aus, zum Jahresende dürfte durch die Reduktion des Working Capitals aber ein deutlich positiver operativer Cashflow zu Buche stehen. Auch sollte PORR laut CFO dann wieder frei von Nettoverschuldung sein (30.06.: 461 Mio. EUR inkl. Leasing).



Guidance jetzt beziffert: Für das Gesamtjahr stellt PORR ein Wachstum bei Leistung und Umsatz von 2 bis 4% (zuvor: moderates Wachstum) sowie eine EBIT-Marge zwischen 3,2 und 3,3% (zuvor: Steigerung; Vj.: 3,1%) in Aussicht. Wir erhöhen unsere Margenprognose leicht, setzen im Gegenzug aber die diesjährige CAPEX-Ratio auf den Prognosewert des Managements (4,5%; u.a. Großinvestition in eine Tunnelbohrmaschine) herauf.



Fazit: Der Markt hat u.E. überzogen auf den schwachen Auftragseingang und Cashflow reagiert, beides sollte sich aber noch im laufenden Jahr normalisieren. Selbst ein geplantes Abschmelzen des nach wie vor exzellenten Auftragsbestands von 9,8 Mrd. EUR hielten wir zugunsten zukünftiger Profitabilitätssteigerungen für nachvollziehbar. Wir bekräftigen das Rating 'Kaufen' mit einem unveränderten Kursziel von 46,00 EUR.







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