BERLIN, Aug. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OCJOY (Shenzhen Yuechi Innovation Technology Co., Ltd) definiert auf der IFA 2026 die tägliche Mundhygiene neu: Das Unternehmen überträgt professionelle Zähnepflegetechnologie aus der Zahnarztpraxis in eine mühelose Routine für zu Hause.

Von der Zahnarztpraxis zum Badezimmer

"Unser Maßstab ist ganz klar: die professionelle Zahnmedizin. Unser Ziel ist es, die Lücke zwischen professioneller Zahnreinigung und der täglichen Pflege zu Hause zu schließen - Reinigung für Reinigung, Generation für Generation", sagt Esther Huang, CEO von OCJOY.

Die in der Schweiz für den Einsatz in der professionellen Zahnmedizin entwickelte Guided Biofilm Therapy (GBT) wird heute bereits von führenden Kliniken weltweit eingesetzt. Dabei entfernt ein feiner Strom aus Luft, Wasser und sicherem, lebensmittelechtem Erythritpulver den Biofilm besonders gründlich und flächendeckend. OCJOY hat diese Technologie gezielt für die sanfte und zugleich effektive Anwendung zu Hause weiterentwickelt. So lässt sich professionelle Reinigungstechnologie nahtlos in die tägliche Mundpflege im eigenen Badezimmer integrieren.

OCJOY Mundpflegegerät mit Luftstrom-Technologie

Die wichtigsten Leistungsmerkmale auf einen Blick

Zahnbürsten entfernen weichen Zahnbelag nur an den Stellen, die ihre Borsten tatsächlich erreichen. Mundduschen gelangen zwar in schwer zugängliche Zwischenräume, verzichten jedoch auf ein Reinigungspulver. OCJOY transportiert feines Pulver gezielt in die Zahnzwischenräume, in Vertiefungen und entlang der sichtbaren Zahnflächen oberhalb des Zahnfleischrandes. Auch Erwachsene mit Zahnspangen profitieren: OCJOY unterstützt die Reinigung rund um Brackets und Drähte - gerade dort, wo Zahnbürstenborsten keinen direkten Kontakt herstellen können.

OCJOY vereinfacht damit die tägliche Mundpflegeroutine und bündelt die Funktionen von Munddusche, Zahnbürste, Polierer und Mundspülung in einem einzigen Ablauf. Das Ergebnis ist eine umfassende und besonders gründliche Reinigung in nur 3 Minuten.

99 % weniger Biofilm und dabei besonders sanft: In Labortests erzielt OCJOY bessere Reinigungsergebnisse als herkömmliche Ultraschallzahnbürsten und Mundduschen.

In Labortests erzielt OCJOY bessere Reinigungsergebnisse als herkömmliche Ultraschallzahnbürsten und Mundduschen. 2-3 Farbstufen hellere Zähne in 3 Tagen: Kaffee-, Tee- und Weinflecken werden schonend und sicher entfernt - ganz ohne Bleichmittel.

Kaffee-, Tee- und Weinflecken werden schonend und sicher entfernt - ganz ohne Bleichmittel. Wartungsfrei: Die integrierte Tiefenreinigung ermöglicht eine automatische Selbstreinigung des Geräts.

4 Jahre Forschung und Entwicklung

Nach vier Jahren Forschung und mehr als 30 Produktgenerationen vereint OCJOY Know-how aus unterschiedlichen Disziplinen. Das Team wurde von erfahrenen Spitzeningenieuren von DJI, Roborock und Narwal aufgebaut, unter klinischer Leitung der West China School of Stomatology der Sichuan-Universität und strategischer Beratung durch Branchenexperten mit über 20 Jahren Erfahrung in Wirtschaft und Industrie.

IFA 2026 und Start des Vorverkaufs

Standort: Messe Berlin | Halle H25, Stand H25_187

Messe Berlin | Halle H25, Stand H25_187 Aussteller: Shenzhen Yuechi Innovation Technology Co., Ltd.

Der Online-Vorverkauf startet im September. Wer sich frühzeitig mit einer Anzahlung seinen Platz sichert, erhält den VIP-Preis sowie ein Jahr lang kostenloses Dentalpulver (im Wert von 100 US-Dollar) - erhältlich über die OCJOY-Website.

Pressekontakt:

Scarlett Li, Marketing Director

E-Mail: Support@ocjoytech.com

Website: https://www.ocjoytech.com

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