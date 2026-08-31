Technologie- und KI-Aktien dominieren derzeit vielerorts die Schlagzeilen. Wer sein Depot jedoch nicht nur auf kurzfristige Trends ausrichten, sondern über Jahrzehnte investieren möchte, findet auch bei dividendenstarken Unternehmen und ETFs interessante Alternativen. Vanguard Dividend Appreciation ETF Der Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) verfolgt eine vergleichsweise einfache Strategie: Der Fonds investiert vor allem in US-amerikanische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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