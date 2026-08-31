Die Mercedes-Benz-Aktie bewegt sich weiterhin auf einem vergleichsweise niedrigen Kursniveau. Am Montag notiert sie aktuell bei etwa 46,80 €. Gegenüber dem Jahresbeginn entspricht dies einem Kursverlust von knapp einem Viertel. Damit stellt sich die Frage: Wie sind die Zukunftsperspektiven der Aktie? Ertragslage verbessert Der Konzern kämpft bereits seit einiger Zeit mit der angespannten wirtschaftlichen Lage sowie einem rückläufigen Absatz in China. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de