Koblenz (ots) -Kunden der deutschen KI-Plattform nuwacom können ab sofort leistungsstarke und kostengünstige Open Weight-Modelle wie Kimi, Deepseek oder GLM nutzen. Die Modelle werden komplett in der EU gehostet. So wird nuwacom zur CoPilot-Alternative mit einem Top-Preis-Leistungsverhältnis - ohne jegliche US-Abhängigkeit.Die deutsche modellagnostische KI-Plattform nuwacom bietet ihren Kunden ab sofort die Möglichkeit, sich komplett aus der Abhängigkeit von US-Hyperscalern und amerikanischen KI-Anbietern zu lösen. Kunden von nuwacom stehen jetzt die in Europa gehosteten Open Weight-Modelle Kimi K3 (Moonshot AI), Deepseek V4 und GLM 5.2 (Z.AI) zur Verfügung. Das sind drei der führenden Open Weight-Modelle im aktuellen LLM-Ranking (https://llm-stats.com/leaderboards/open-llm-leaderboard).Die Zeit des Tokenmaxxing ist vorbei und viele Unternehmen achten stärker darauf, die Kontrolle über ihre KI-Kosten zu behalten. Vor diesem Hintergrund macht sich die Erweiterung der nuwacom-Plattform bezahlt. Denn die leistungsfähigen Open Weight-Sprachmodelle sind in der Regel deutlich günstiger als die Top-Modelle der großen US-Anbieter. Kimi K3 etwa liegt nach unabhängigen Benchmark-Analysen (https://llm-stats.com/leaderboards/llm-leaderboard) nur knapp hinter Opus 5 und Fable, ist aber im Schnitt dreimal günstiger als Anthropics Vorzeigemodell.Sascha Böhr, Mitgründer und Co-CEO nuwacom: "Mit Kimi, Deepseek und GLM bieten wir unseren Kunden zwei wichtige Vorteile: Zum einen können sie ihre KI-Infrastruktur mit diesen leistungsstarken Open Weight Modellen in der Regel deutlich günstiger betreiben. Zum anderen lässt sich damit die strategische Abhängigkeit von amerikanischen KI-Anbietern deutlich reduzieren."Die neuen Modelle sind nur ein Baustein in der Architektur von nuwacom. Durch die unlängst verkündete Partnerschaft mit StackIT haben Kunden der Plattform die Möglichkeit, eine komplett in Deutschland betriebene KI-Infrastruktur zu nutzen. Hinzu kommen weitere Sicherheits- und Datenschutzfunktionen wie der Privacy Mode, der sensible Daten im Input anonymisiert, bevor diese an ein LLM übermittelt werden.Dank dieser Kombination erhalten Unternehmen mit hohen Anforderungen an Datenschutz und Compliance eine Lösung, die europäisch-souverän eine leistungsstarke KI bietet. So wird diese auch für solche Organisationen zugänglich, die hohe Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit haben, denn sensible Informationen verlassen niemals die EU.Christophe Folschette, Mitgründer und Co-CEO, ergänzt: "Die Stärke von nuwacom ist, dass unsere Kunden ihr Wissen, ihre Standards und ihre Governance in einem zentralen System für die KI verfügbar machen, dabei aber völlig unabhängig von einzelnen Anbietern und Modellen sind. Steht das KI-Betriebssystem einmal, können die Modelle beliebig ausgetauscht werden. Dank der neuesten Ergänzungen in unserem Modell-Portfolio haben unsere Kunden nun auch die Option, gänzlich auf US-Anbieter zu verzichten. Nebenbei sparen sie beim Preis, aber nicht bei der Leistung."Open Weight-Modelle sind heute auf AugenhöheEin Open Weight-Modell ist ein KI-Modell, dessen trainierte Parameter - die sogenannten Gewichte - öffentlich sind. In der Vergangenheit hinkte die Output-Qualität dieser Modelle den führenden LLMs der großen US-Anbieter deutlich hinterher. Doch in der aktuellen Generation konnten Open Weight-Modelle einen deutlichen Sprung nach vorne machen. Im aktuellen LLM-Leaderboard der Vergleichsseite LLM Stats, die Daten aus unterschiedlichen unabhängigen Benchmarks aggregiert, sind vier der Top 10-Modelle inzwischen Open Weight. Gleichzeitig sind sie signifikant günstiger als die meisten proprietären Modelle.Mit dem neuen Modell-Release haben nuwacom-Kunden nun noch mehr Wahlfreiheit und Flexibilität für ihre KI-Strategie, während sie ihre KI-Ausgaben auch bei anspruchsvollen Aufgaben deutlich senken können.Open Weight-Modelle sind aber auch unter dem Aspekt der Souveränität wichtige Alternativen. Man kann sie herunterladen, selbst betreiben und in vielen Fällen anpassen. Ein geschlossenes Modell kann nur dann in Europa betrieben werden, wenn sein Anbieter sich dafür entscheidet, es dort bereitzustellen. Ein Open Weight-Modell kann jeder betreiben, der die Gewichte kennt und über die notwendige Infrastruktur verfügt.Souveränität ist somit nicht mehr von der Zusage eines Anbieters abhängig, sondern über die Lizenz, unter der das Modell veröffentlicht ist, sichergestellt. In enger Kooperation mit dem hiesigen Inferenz-Spezialisten Melious setzt nuwacom konsequent auf KI-Modelle, die ausnahmslos in der EU durch europäische Unternehmen (https://melious.ai/docs/concepts/providers) bereitgestellt und betrieben werden.Über nuwacomnuwacom ist eine europäische KI-Plattform aus Deutschland - ein KI-Betriebssystem für die tägliche Arbeit in Unternehmen. Während die meisten KI-Tools nur Fragen beantworten, lernt nuwacom, wie ein Unternehmen arbeitet, und baut aus Meetings, Arbeitsergebnissen und Entscheidungen ein persistentes organisationales Gedächtnis auf. Souverän in Europa gehostet, GDPR-konform und ISO 27001 zertifiziert. Zu den Kunden zählen Mittelständler wie die Sander Gruppe, die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO), Volksbanken sowie Großkonzerne wie die Debeka und Lufthansa. Mehr unter nuwacom.com (http://nuwacom.com).Pressekontakt:nuwacomChristian FaltinM: christian.faltin@nuwacom.aiT: +49 261 89968685Original-Content von: nuwacom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183231/6342427