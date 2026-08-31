BÖRSE AKTUELL: USA und Iran liefern sich Schlagabtausch, Ölpreise steigen, Märkte befürchten restriktive Geldpolitik der Fed (31.08.2026)

Die Lage an den Finanzmärkten bleibt dynamisch. Im folgenden Marktbericht zur Börse finden Sie alle Entwicklungen zu den globalen Anleihemärkten, Rohstoffen, Devisen und Indizes im Überblick.

?? Geopolitik

Direkte militärische Eskalationen zwischen den USA und dem Iran erschütterten am vergangenen Wochenende die Finanzmärkte. Die US-Streitkräfte führten einen Schlag gegen Ziele auf der iranischen Insel Larak durch und begründeten dies mit Vorbereitungen zur Verlegung von Seeminen in der Straße von Hormus. Als Reaktion feuerte der Iran Raketen auf US-Militärstützpunkte in Jordanien.

Zudem fing ein Supertanker nach dem Treffer zweier Seeminen Feuer, was Sorgen vor einer Paralyse der Schifffahrt schürt. US-Finanzminister Scott Bessent kündigte wöchentlich neue Sekundärsanktionen gegen iranische Entitäten an. Auch die Drohung eines Ausschlusses wichtiger iranischer Institutionen aus dem US-Dollar-Zahlungssystem verschärfte die Lage. Parallel betonte Nordkorea, dass sein Nuklearstatus unverletzlich bleibe.

?? Makroökonomie: Zinsen und Verschuldung

Wer die Börse aktuell verfolgt, blickt vor allem auf die US-Notenbank Federal Reserve. Eine restriktive Rede des Fed-Vorsitzenden-Kandidaten Kevin Warsh beim Jackson Hole Symposium führte zu einer Neubewertung der US-Zinserwartungen. Barclays erwartet nun zwei weitere Zinsanhebungen um jeweils 25 Basispunkte im September und Dezember. Bei BofA wächst ebenfalls der Druck für eine Anhebung auf der anstehenden FOMC-Sitzung....

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